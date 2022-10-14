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北市最新「酒駕累犯」無碼照曝光！10人上榜　他4度拒測遭罰180萬

▲台北市酒（毒）及拒測駕累犯公布名單。（圖／翻攝台北市政府交通局，下同）

▲台北市酒（毒）及拒測駕累犯公布名單。（圖／翻攝台北市政府交通局，點圖可放大，下同）

記者閔文昱／綜合報導

全國在3月31日開始實施酒駕新法，將公布屢次酒駕或拒絕酒測的名單以及照片，並且附上明確違規事實，北市交通事件裁決所在13日第11次公告酒駕累犯，共計有10人涉案，其中卓姓男子過去已有3度拒測紀錄，遭罰108萬元罰鍰，今年5月又在警方攔停時拒測，遭罰72萬元，4次累計罰鍰達180萬。

根據酒駕新法規定，屢次酒駕或拒測違規再犯者，自108年7月1日起算，於10年內第2次累犯，駕駛機車處罰鍰9萬元、駕駛汽車處罰鍰12萬元，酒駕累犯第3次以上者，按前次所處罰鍰金額加罰9萬元，酒駕拒測第2次者處罰鍰36萬，拒測第3次以上者按前次所處罰鍰金額加罰18萬，並得公布酒駕累犯的姓名、照片及違規事實，並吊銷駕駛執照3年及參加道安講習，另處分吊扣該汽機車牌照2年。

▲台北市酒（毒）及拒測駕累犯公布名單。（圖／翻攝台北市政府交通局，下同）

北市本次公告酒駕、拒測累犯名單累犯名單計有10名，累計57名，其中酒駕累犯2次者分別為葉政傳、彭宏欣、高可謁、吳建承、李寶藝、江玉森、陳子宇、謝孟書，共計8人；拒測累犯則為莊登傑 、卓明淵，共計2人。

拒測累犯部分，莊男第1次酒駕拒測於108年7月31日駕駛機車在台北市忠孝西路遭攔停拒測，第2次於今年8月22日駕駛汽車在台北市重慶北路遭攔停拒測，累計罰鍰54萬，均已繳納。

卓男第1次酒駕拒測於109年5月8日駕駛汽車在新北市土城區金城路遭攔停拒測，第2次於110年1月10日駕駛汽車在新北市土城區延平街遭攔停拒測，第3次於110年3月14日駕駛汽車在新北市土城區立雲街遭攔停拒測。

卓男第4次於今年5月11日駕駛汽車在台北市辛亥路遭攔停拒測，累計罰鍰達180萬，前3次拒測累計罰鍰108萬均已繳納，第4次拒測罰鍰72萬尚未繳納，已移送強制執行。

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