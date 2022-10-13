李秉穎估指揮中心「再幾個月就解散」　達2條件可考慮退場

▲李秉穎預估指揮中心再幾個月就會解散。（圖／翻攝自新聞放鞭炮）

記者楊晏琳／台北報導

中央流行疫情指揮中心自2019年成立以來，至今已近3年。隨著邊境解封、與病毒共存防疫策略定調，指揮中心的存留亦是國人關注話題。衛福部預防接種諮詢委員會（ACIP）召集人李秉穎表示，預估再幾個月就會解散，不過仍要視狀況而定。

李秉穎今接受資深媒體人周玉蔻專訪，被問及指揮中心解散時間時表示，當「不須再統計所有確診人數」、「新冠肺炎引起的嚴重程度小於流感時」就是指揮中心退場的時機，他認為，應該再幾個月就會。

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李秉穎表示，流感所屬的法定傳染病等級是「重症才須通報」，在意的是重症人數，而非確診人數。他坦言，未來等新冠較為弱化、症狀更加輕微之後，一定是只通報新冠重症，輕症就不必通報。

「可是我們目前還需要輕症的資料」，李秉穎解釋，指揮中心必須知道這段期間每天確診人數的多寡，藉此評估是否需要調整防疫策略。但若新冠嚴重程度變得比流感低，屆時就可考慮指揮中心退場，或調降法定傳染病等級。

不過李秉穎也說，觀察近期死亡率，兒童在新冠死亡率方面仍高於流感死亡5～10倍，因此新冠嚴重程度要降到和流感差不多，還需要一段時間。

周玉蔻追問，明年春節前是否有機會？李秉穎則說「明年會，但不確定是何時」，因疫情有許多未知數，無法給出肯定答案，但明年確實應該就會解散。

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