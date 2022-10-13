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輕艇選手「划船槳變釘板模」：念體育的很多後來不是詐騙就是做工

小姜是入行1年半就獨當一面的板模師傅，他專注工作的背後，有一段脫軌過往。

▲小姜是入行1年半就獨當一面的板模師傅，他專注工作的背後，有一段脫軌過往。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

曾是輕艇選手的小姜，現在是頗知名的板模團隊「太陽下的男人」中的一員。受過體育訓練的他，腰力及臂力過人，工地活兒難不倒他。穿著剛發下的新排汗制服，他表情專注、動作紮實，一面牆接著一面牆，沒有浪費半分鐘，獨立完成板模工作。

小姜目前日薪2,800元，只要做工品質及速度繼續提升，薪水還有往上加的空間。

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▲小姜目前日薪2,800元，只要做工品質及速度繼續提升，薪水還有往上加的空間。

板模工小姜
出生：1994年生（28歲）
入行：前後加總共5年
經歷：塔吊工人
目前日薪：2,800元
目標：繼續存錢

「比較難的是木模，很考驗耐性。弧形牆面也不太好做，要用鋼筋、鐵角材來做後續加強工法，灌漿的時候才不會爆模…」小姜說，團隊老闆Ray教他很多，本來就有工地經驗的他，加入這個板模團隊1年多便出師。Ray十分看重他，這天北投工地還在收尾，隔天就調工讓小姜自己帶隊去支援大直的豪宅建案。

小姜已經很習慣前一天才被通知上工地點，也習慣隨時被調工支援，這是工人日常。現在看起來苦幹實幹的小姜，其實有過一段浮誇的詐騙經歷。他原是南港高中輕艇隊選手，曾拿到國際邀請賽團體組第2名，「只要我繼續練，一定可以保送入大學、當國手。」但高二那年，他因訓練過程枯燥而放棄體育路，從此有了不一樣的人生。

20多歲時的小姜（中）曾是塔吊工人，午夜到工地拆完塔吊台，與同事累坐路邊。（小姜提供）

▲20多歲時的小姜（中）曾是塔吊工人，午夜到工地拆完塔吊台，與同事累坐路邊。

沒有一技之長的他，曾在便利店打工，退伍後做過近3年的塔吊工人，日薪2千元，比服務業多。但二十出頭做工人，小姜其實頗在意他人眼光，「我總是覺得自己很臭，下班後去便利商店買飲料，付錢時會很自卑地把錢放在桌上，就怕收銀員嫌我手髒。」24歲那年，他不想再當工人，渴望快速賺錢，被朋友帶去加入金融詐騙集團。「我們會投放廣告，讓有在玩博弈的客人看到，這些人本來就喜歡賭博，加入會員後，想辦法讓他們去投資最終不可能賺到錢的金融產品上…」他語帶保留地說。

在集團1年多，他都住公司，每天忙到晚上11、2點。小姜說，他並不覺得自己在做騙人的事，只是壓力很大，「要想各種話術罵客戶，讓他們認為賠錢是自己的問題，還要罵我底下的組員，因為要衝業績。等於我隨時都在罵人。」1年多時間，他月賺30萬元，卻沒時間花，只有偶爾上酒店犒賞員工，一夜就豪擲10萬元。

做「金融」業時，雖然可賺快錢，但小姜（右）發覺自己性格變得異常暴躁且目中無人。（小姜提供）

▲做「金融」業時，雖然可賺快錢，但小姜（右）發覺自己性格變得異常暴躁且目中無人。

本來就衝動的性格也變本加厲，「對女友很不耐煩，2個月才跟她吃一次飯。」女友絕望離開後，小姜才正視自己的情緒、生活都出了問題。「分手時，我本來不以為意，沒想到我卻走不出來，自律神經也出問題，無法進食，暴瘦8公斤。」

要找回自己，唯有脫離原來的圈子，他毅然捐掉大部分做「金融」存下的錢，只留下幾萬元養活自己。「因為有那麼多錢還放在戶頭裡，就會想再回去做…」

「太陽下的男人」板模團隊，由Ray（站立者）領軍，旗下多是年輕工人，在營造圈打響名號。

▲「太陽下的男人」板模團隊，由Ray（站立者）領軍，旗下多是年輕工人，在營造圈打響名號。

療傷1年後，小姜因緣際會加入「太陽下的男人」，「其實是老闆Ray的弟弟帶我進來。我們是在做『金融』時認識的，他弟本來是角力選手。」小姜苦笑說，念體育的，很多後來不是做詐騙就是做工，他倆剛好都做了。

再回到工地，小姜的心態已經不同。「其實我沒有太多想法，只是想好好工作。」他說自己一直都是一旦要做、就會想辦法做到最好的人，「工法之外，也要自己學看圖。」他甚少休假，生活非常節省，「每個月可以存下5、6萬元，沒目的，就是一直存。做著做著我忽然發現，我自律神經的問題好了，心情也好像好了。」專心地付出勞力，意外治癒了他。

小姜如今生活過得簡單卻實在，每個月可存5、6萬元，很喜歡跟板模團隊在一起的他笑說，最大的開銷是買飲料請同事。

▲小姜如今生活過得簡單卻實在，每個月可存5、6萬元，很喜歡跟板模團隊在一起的他笑說，最大的開銷是買飲料請同事。

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