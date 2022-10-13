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他22歲薪水是朋友的三倍　但是當初入行時父親卻反對

22歲的台中鷹架工阿虎已入行5年，他靠雙手拚出自己滿意的獨立生活。

▲22歲的台中鷹架工阿虎已入行5年，他靠雙手拚出自己滿意的獨立生活。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

全台大缺工，許多營造商工資開到日薪5千元都難找到人，與前陣子大批年輕人寧願被騙去柬埔寨當豬仔，形成強烈對比。

年輕人真的不願意吃苦做工嗎？台中七期重劃區一處工地裡，不同工種的工人們各司其職，熱到脫了上衣的阿虎，除了整身刺青格外搶眼外，年輕的臉龐也很引人注目。阿虎今年才22歲，已入行5年，是鷹架工程班裡的箇中好手。他經常把工作拍成短影音在抖音分享，搭配抖音夯曲勤奮做工的鷹架阿虎，就像工地裡的明星，他老闆也逢人就說阿虎現在是網紅。

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初入行時，阿虎連坐地上都嫌髒，現在要當陽光下的最靚仔。

▲初入行時，阿虎連坐地上都嫌髒，現在要當陽光下的最靚仔。

鷹架阿虎
出生：2000年生（22歲）
入行：5年
經歷：美髮學徒
目前日薪：2,900元
目標：買房子

 

影片裡看起來做工做得很跩，實際上當然得受風吹日曬，再辛苦不過，尤其鷹架工人要爬高，起初他上7、8樓的鷹架工作就會怕，如今最高曾搭到33層樓高。阿虎日薪可以領到2,900元，便當、涼水錢公司還另外給。老闆說，鷹架風險高，最難找工，因此薪水和其他工種相比也較高。他誇阿虎眼色好、做事俐落，1天可以做70組鷹架，是要培養起來當帶工的。

連上工時都戴著黃澄澄的金項鍊、偶包很重的阿虎，並不是一開始就立志要當鷹架工人，也不是一入行就能融入工地生活，「我上工第一天不敢坐在地上，覺得很髒。」其實從小家裡就最反對他從事這行，阿虎的爸爸、叔叔、堂兄弟全都在做鷹架，「叔叔是包工，我爸是鷹架師傅，從小我爸就說，做什麼都可以，就是不准做鷹架。」反對的原因，當然是爸爸深知鷹架工的危險。「我們是在建築物的外圍工作，尤其在拆除鷹架時，都是懸空的，有時候只踩在直徑5公分的鐵管上…」阿虎說。

鷹架工人日薪高但工作風險也高。

▲鷹架工人日薪高但工作風險也高。

阿虎是獨子，自幼便父母離異，一心想趕快獨立的他，高職選了建教合作、大半時間可以住在店家的美髮科，「那時候叛逆，很常跟設計師打架，前後換了4家店，最後學校就不管我了。」中輟後的的阿虎曾經走歪，幫朋友送咖啡包（毒品)，結果被警察臨檢到。「還好身上毒品公克數不多又是初犯，可以交保，在警局不能用手機，我唯一會背的只有我爸電話。」幾乎沒跟爸爸一起生活過的阿虎說，他沒想到，爸爸接到電話竟然放下工作，馬上來保他。

從此之後，阿虎有了轉變。「就覺得不能再犯了，第二次被抓到，真的會被關進去，那我爸怎麼辦？」他是叔叔帶入行，「一開始先學搬各種料。」鷹架用肩扛、一片20公斤的平台背在背上，菜鳥鷹架工人要先學會怎樣搬料才不容易受傷。身高162公分、體重58公斤的阿虎，現在一次可背3、4片平台，重量超過他的體重，常常一天要背好幾趟。「做了2個月，叔叔把我帶到爸爸面前時，他嚇了一跳。我爸雖然願意教我，但危險的不讓我碰，我就是少爺工。而且他認為我不可能撐下去。」

個子不高的阿虎，力氣大且身手矯健，1天可以做70組鷹架。

▲個子不高的阿虎，力氣大且身手矯健，1天可以做70組鷹架。

他決定要脫離老爸，「如果不學更多技術，怎麼可能領到高薪？」阿虎說，搬東西、扛東西那些身體上的累倒還好，學到後面要動腦才更累。「譬如打基礎的底鷹架，要去算料；三腳鷹架的造型怎麼打，你要去記、去想。」

阿虎跟著玄吾鷹雄的黃老闆已經3年多，幾乎熟練所有搭鷹架的工法，身邊還帶著剛入行的17歲少年小豪當助手。「但是我剛進來公司時也很不適應，跟每一個同事都吵過架，因為以前都是被我爸保護，來到這個公司則一視同仁，人家給我臉色看，我就很不爽。」阿虎說，那段時間是他的低潮，但老闆一直給他機會。黃老闆回憶：「阿虎真的改很多，賭博那些不好的習慣，現在也都沒有了。」黃老闆最注重上工要準時，他說，如果早上8點要集合，阿虎一定7點45分就到。

阿虎（右）有偶包，鏡頭前不吃檳榔，與17歲的助手小豪（左）一起開心收工。

▲阿虎（右）有偶包，鏡頭前不吃檳榔，與17歲的助手小豪（左）一起開心收工。

曾經只想投機賺快錢的阿虎，現在月做26、7天，每月收入近9萬元。「我同學大多在加油站、飲料店上班，我的薪水是他們的3倍。」這天傍晚5點半收工，我們跟著他騎車回家，他在台中西屯租了環境不錯的萬元套房，回家第一件事就是洗澡，然後滿身香噴噴、穿著潮牌衣準備去找女友。勞力之後，是單純的快樂。

愛乾淨又愛漂亮的阿虎，下班回家第一件事就是梳洗打扮，變回潮男。

▲愛乾淨又愛漂亮的阿虎，下班回家第一件事就是梳洗打扮，變回潮男。

阿虎說，他知道有些人看不起自己的工作，「一開始我也不喜歡說我是工人，因為刻板印象就覺得工人都是沒讀書、被淘汰的邊緣人，或社會底層的人在做的。」現在，他認為至少自己領的不是死薪水，「我們從學徒到師傅，薪水是可以翻倍的。我為什麼開始拍抖音，也是想讓大家知道，工人界有我阿虎這一號人物。」

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

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