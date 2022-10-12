2億畫素相機！小米12T正式登台　夜景拍攝超驚豔

▲小米12T Pro實拍。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

小米12T系列今日正式登台，搭載2億像素相機，能拍出更加清晰動人的照片，官方也宣布此次新機售價，Xiaomi 12T Pro建議售價為19,999元，Xiaomi 12T 建議售價為16,999元，並於即日起開始預購。

Xiaomi 12T Pro配備全台首款2億像素OIS超影像系統，以2億超高像素主鏡、OIS光學防手震、8P鏡片與1/1.22吋超大感光元件等強大的影像硬體組合，結合小米自主研發的AI演算法，輸出超越人眼的精細度。

相機部分，此次採用了高達2億像素的鏡頭，而記者也取得實機拍攝測試，在日間部分，可以拍攝出明亮鮮明的色彩感覺，且在逆光的情況下，也能保持清晰度。

▲逆光人像拍攝。（圖／記者陳俐穎攝）

而在夜間部分，拍攝燈火夜景等狀況下，光線在黑夜中更加明亮，能拍出夜景的磅礡氣勢，除此之外，夜間人像實拍也十分突出，不會因為缺乏光線而讓人像黯淡。

▲夜景實拍。（圖／記者陳俐穎攝）

▲夜間人像拍攝。（圖／記者陳俐穎攝）



本次新機的新功能「Xiaomi ProCut智慧構圖」，可以憑藉AI演算，分割照片到最佳的配置，可以自動辨識主體，拍照時相機鎖定兩個主體，AI就能透過主體切割所需的照片，隨手一拍也能成為氛圍感大片。

▲小米 ProCut智慧構圖功能。（圖／記者陳俐穎攝）

而許多人關心的續航力上，Xiaomi 12T Series兩款新機均配備5000mAh大電量電池，能夠提供長達13.5小時的螢幕開啟時間，在續航表現持續傲視群機。除此之外，也都提供120W HyperCharge極速快充，最快能在19分鐘內可充電至100%。