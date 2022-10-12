榔頭殺妻「塞紙箱藏客廳」　埔里男二審仍判15年

▲南投埔里夫殺妻塞紙箱屍藏客廳案，二審判決出爐，維持原判。(圖／資料照片)



記者游瓊華／台中報導

去年5月疫情爆發時，南投埔里傳出血腥殺妻案，一名周姓男子因長期負債與經濟壓力而與妻子蔡女感情生變，雙方爆發激烈口角後，周竟衝動持榔頭殺妻，隨後還將蔡女屍體裝入大紙箱中，並轉往台北萬華區躲藏9天後才投案，周男一審判處有期徒刑15年，但蔡女家人認為原審判決量刑過輕提起上訴，二審判決出爐、維持15年，可上訴。

案件發生在去年5月，警方調查，周男與蔡女結縭多年，夫妻育有2個孩子，分別就讀小學二年級與幼兒園；由於周嫌長期負債，家中經濟入不敷出，夫妻倆感情因此生變，5月7日凌晨2人再度因經濟壓力爆發激烈爭吵，周嫌一時情緒失控，竟手持榔頭衝動殺妻。在周嫌跑路前，還特地聯繫了胞妹，請她天亮後前來將2個孩子接走照顧；而2幼兒當時正在睡夢中，渾然不知父親殺害母親，醒來後還哭著要找媽媽，不知母親的屍體就裝在客廳的大紙箱裡，全案直到9日蔡父報警破門後才曝光。

一審法官判周男15年徒刑，但蔡女家屬認為量刑過輕為由具狀請求檢察官提起上訴，台中高等法院今天宣判，判決「上訴駁回」。法官認為，周男犯後坦承犯罪，且周男在本案犯罪之前並無暴力犯罪紀錄等一切情狀，認為蔡女家屬提出請求量處無期徒刑之刑度，尚嫌過重，予以判處有期徒刑15年。