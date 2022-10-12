台中瑪莎拉蒂追撞大貨車落跑　確認是18歲LV男開的

▲台中瑪莎拉蒂追撞大貨車後，駕駛落跑，警方經過雙重確認後，並非冒名頂替。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1輛瑪莎拉蒂11日凌晨4點多在中清路追撞大貨車，肇事者棄車逃逸，警方透過車牌連繫到瑪莎拉蒂張姓車主，張男稱車子借給邱姓友人開，邱男晚間製作筆錄時，警方擔心邱男冒名頂替，找來劉姓貨車駕駛到場指認，劉男雖說是卻又不敢百分百肯定，警方好說歹說，希望劉男再幫忙一下，經首肯後，警方載劉到太平張男家，這才確定肇事者不是張男，雙重確認後將邱男依肇逃案送辦。

台中市西屯區環中路一段、中清路果菜市場前，昨天凌晨發生瑪莎拉蒂撞上果菜大貨車事故，瑪莎拉蒂車頭幾乎全毀，駕駛下車後拿著手機邊講邊離開現場，接著就不見了。

警方到場透過車牌連絡上39歲張姓車主，張男說車子是借給18歲的邱姓男子，不是他開的，警方跟張男拿到邱男電話後，邱男原本答應上午11點到案，但直到下午1點多才到。穿著LV上衣的邱男回說，當時很害怕，只想趕快離開請友人載他就醫，警方測得邱男酒精值為零。

警方晚間9點半製作邱男筆錄時，擔心會有冒名頂替的問題，於是找來劉男到場指認，劉男表示，事發當時有看過邱男，應該是他但又不敢完全肯定，警方於是再拜託劉男幫忙，經過首肯後，專程載劉到太平張男家二度確認，肇事者果然是邱男，不是張。

警方表示，目前依肇事逃逸罪送辦邱男，但行政罰只有1千以上、3千元以下，查扣駕照期限則是1個月以上、3個月以下，至於毀損部份，無法判斷邱男是否故意，因此刑法上傾向不罰，而是由雙方私下賠償。