蘇貞昌「王牌小編」輕生　代表作曝！1張圖卡被質疑公職帶風向

▲周家鴻(右)。（圖／資料照）

記者葉國吏／綜合報導

行政院「王牌小編」周家鴻輕生，11日下午被發現陳屍在淡水河畔。根據了解，現年29歲的周家鴻已經是蘇貞昌的核心幕僚，他的「政績告白語錄」更是他的代表作，在當時掀起一股撩妹語錄的風潮，不過他也因為一張圖卡被質疑利用公職帶風向。

周家鴻今年29歲，在行政院擔任小編，過去曾被媒體踢爆在公務時間於立法院製作網軍圖卡，引發政壇熱議，國民黨更痛批是「網軍國家隊」。據悉，周家鴻9日凌晨三點曾打電話給朋友透露心情不好，掛斷後回撥，就斷線，朋友隨即到三重所報案，沒想到還是發生憾事。

▲政績告白語錄。（圖／翻攝臉書／蘇貞昌，下同）

周家鴻2018年擔任蘇貞昌競選辦公室幕僚時曾透露，自己平常鬼點子就多、找不到地方發揮，「長官就跟我們說，你現在就是免死金牌，想做什麼就做什麼。」有了長官給的免死金牌，他也大膽玩創意，「長官說不要太誇張就好啦，當然也不會太誇張，就盡量去做、沒什麼限制。」

周家鴻代表作就是曾推出一系列「政績告白語錄」，在當時還掀起一波撩妹語錄風潮。根據《自由時報》報導，周家鴻曾說，要讓年輕人知道蘇貞昌團隊做過什麼，而不是大家做什麼就跟著做，重大建設都是一群人的努力，必須透過臉書文字「同儕對話」的方式來傳達，而不是高高在上的說教。

不過《聯合報》報導，周家鴻曾被發現，直接在議場製作「你已成為假新聞受害者」等圖卡放在螢幕，結果該圖卡右馬上出現在親綠臉書粉專與民進黨民代臉書，遭質疑利用公職帶風向。

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