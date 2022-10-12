　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

蘇貞昌「王牌小編」輕生　代表作曝！1張圖卡被質疑公職帶風向

▲▼蘇貞昌競選團隊小編周家鴻(右)和葉上瑜(左)。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲周家鴻(右)。（圖／資料照）

記者葉國吏／綜合報導　

行政院「王牌小編」周家鴻輕生，11日下午被發現陳屍在淡水河畔。根據了解，現年29歲的周家鴻已經是蘇貞昌的核心幕僚，他的「政績告白語錄」更是他的代表作，在當時掀起一股撩妹語錄的風潮，不過他也因為一張圖卡被質疑利用公職帶風向。

周家鴻今年29歲，在行政院擔任小編，過去曾被媒體踢爆在公務時間於立法院製作網軍圖卡，引發政壇熱議，國民黨更痛批是「網軍國家隊」。據悉，周家鴻9日凌晨三點曾打電話給朋友透露心情不好，掛斷後回撥，就斷線，朋友隨即到三重所報案，沒想到還是發生憾事。

▲▼政績告白語錄。（圖／翻攝臉書／蘇貞昌）

▲政績告白語錄。（圖／翻攝臉書／蘇貞昌，下同）

周家鴻2018年擔任蘇貞昌競選辦公室幕僚時曾透露，自己平常鬼點子就多、找不到地方發揮，「長官就跟我們說，你現在就是免死金牌，想做什麼就做什麼。」有了長官給的免死金牌，他也大膽玩創意，「長官說不要太誇張就好啦，當然也不會太誇張，就盡量去做、沒什麼限制。」

▲▼政績告白語錄。（圖／翻攝臉書／蘇貞昌）

周家鴻代表作就是曾推出一系列「政績告白語錄」，在當時還掀起一波撩妹語錄風潮。根據《自由時報》報導，周家鴻曾說，要讓年輕人知道蘇貞昌團隊做過什麼，而不是大家做什麼就跟著做，重大建設都是一群人的努力，必須透過臉書文字「同儕對話」的方式來傳達，而不是高高在上的說教。

不過《聯合報》報導，周家鴻曾被發現，直接在議場製作「你已成為假新聞受害者」等圖卡放在螢幕，結果該圖卡右馬上出現在親綠臉書粉專與民進黨民代臉書，遭質疑利用公職帶風向。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

 

►花蓮福康飯店「雙人1泊1食2599元」！限量30組、小旅行首選

ET快訊
快訊／「王牌小編」周家鴻輕生　行政院證實：蘇院長感謝他的付出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

蘇貞昌「王牌小編」輕生　代表作曝！1張圖卡被質疑公職帶風向

快訊／八德車庫深夜起火「橘光沖天」竄濃煙！警消急到場灌救

新北男身中10刀「血流乾」慘死家中　生前疑遭拖行痛苦掙扎

新北水流屍是「政院王牌小編」周家鴻！曾任蘇貞昌幕僚　最後通話曝

快訊／桃園工廠晚間火警「全面燃燒」！近百消防員搶救中

快訊／新北中和驚傳命案！男脖子、胸口多刀傷　血流滿地陳屍家中

快訊／新北五股驚見水流屍！29歲行政院職員「裸身趴岸邊」

上月才拿菜刀追16歲高中生！　樹林男闖派出所「痛毆27歲值班警」

快訊／新北男闖入山佳派出所襲警　27歲值班警遭揮拳痛毆

前議員兒親抓通緝犯！大馬歌手「躲摩鐵吸毒」　嘶吼大叫畫面曝

朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

妹子拍製麵過程被老闆捉弄　見麵條突甩面前嚇到抖一下

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

鄭麗媛《爭鋒相辯》辯到法官睡著　李奎炯狂鬥嘴「換來一根手指」

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

公牛突暴衝1歲兒險遭撞　德牧挺身救援擊退牛群

Ella媽留言「不是人妖吧」惹議　她急道歉...小禎暖回：別放在心上

蘇貞昌「王牌小編」輕生　代表作曝！1張圖卡被質疑公職帶風向

快訊／八德車庫深夜起火「橘光沖天」竄濃煙！警消急到場灌救

新北男身中10刀「血流乾」慘死家中　生前疑遭拖行痛苦掙扎

新北水流屍是「政院王牌小編」周家鴻！曾任蘇貞昌幕僚　最後通話曝

快訊／桃園工廠晚間火警「全面燃燒」！近百消防員搶救中

快訊／新北中和驚傳命案！男脖子、胸口多刀傷　血流滿地陳屍家中

快訊／新北五股驚見水流屍！29歲行政院職員「裸身趴岸邊」

上月才拿菜刀追16歲高中生！　樹林男闖派出所「痛毆27歲值班警」

快訊／新北男闖入山佳派出所襲警　27歲值班警遭揮拳痛毆

前議員兒親抓通緝犯！大馬歌手「躲摩鐵吸毒」　嘶吼大叫畫面曝

經長王美花訪美：如果台灣安全，全球半導體供應鏈也會安全

柯文哲嗆大巨蛋防火審查被卡　消防署嚴正駁斥

陳時中被棄保　選民竟然這樣投！最新民調曝光

桑卡颱風恐生成模擬路徑曝　這2天「共伴效應大量降雨」

「沒有想法的人，競爭力只剩低廉的薪水」10句職場精髓要懂

2寶爸當街遭爆頭亡影片曝！　2幼女近距離目擊嚇壞奔逃

日本必買4款小眾香氛！Shiro香膏、Baum古龍水　終於可以親自試香

蘇貞昌「王牌小編」輕生　代表作曝！1張圖卡被質疑公職帶風向

在上海陽性住方艙！　台青談「疫後生活」：有失望，但會留下

「我敢說實話！」陸清零下的百姓心聲　90元吃一天、家門突上鎖…

成龍私生女吳卓林「街頭領救濟糧」　房祖名搭勞斯萊斯..網嘆：同父不同命

社會熱門新聞

新北男身中10刀慘死　疑遭拖行痛苦掙扎

五股水流屍是周家鴻！曾任蘇貞昌幕僚

新北男自製標籤高價低買　家樂福損失金額曝

快訊／新北男闖入派出所　27歲值班警遭痛毆

快訊／新北男全身刀傷　血流滿地陳屍家中

上月拿刀追高中生　樹林男又闖派出所毆警

桃園工廠火警全面燃燒　近百警消搶救中

八德車庫深夜起火　橘光沖天竄濃煙

即／五股驚見水流屍！29歲行政院職員裸身趴岸邊

攀登玉山失手　資深登山家徐耀群墜百米谷亡

獨／18歲LV弟撞爛瑪莎拉蒂　神秘車主曝

桃園女紋繡師網購黑心貨　竟幫人隆乳

晚安小雞2罪送辦！警揭黃金帝國真相

快訊／台鐵今早死傷事故　延誤路段曝

更多熱門

相關新聞

即／周家鴻陳屍淡水河岸　行政院證實了

即／周家鴻陳屍淡水河岸　行政院證實了

新北市五股區一號越堤道旁11日11時20分許驚現一名男性屍體，死者僅僅穿內褲趴於岸上。經查，死者就是有「王牌小編」之稱的蘇貞昌心腹、行政院幕僚周家鴻。對此，行政院也出面證實了。

五股水流屍是周家鴻！曾任蘇貞昌幕僚

五股水流屍是周家鴻！曾任蘇貞昌幕僚

快訊／高虹安：做梗圖的就是王牌小編周家鴻

快訊／高虹安：做梗圖的就是王牌小編周家鴻

關鍵字：

周家鴻

讀者迴響

熱門新聞

即／周家鴻陳屍淡水河岸　行政院證實了

新北男身中10刀慘死　疑遭拖行痛苦掙扎

五股水流屍是周家鴻！曾任蘇貞昌幕僚

新北男自製標籤高價低買　家樂福損失金額曝

26歲男偶像「酒駕毀事業」宣布退團

70%人睡覺會突抖一下！醫揭「3族群最常發生」

買台南Josh家暴房！屋主轉身見「恐怖彩蛋」

3生肖越老財運越強　下半輩子吃穿不愁

B群什麼時候吃？營養師一圖解　「這3種人晚上吞」睡超好

快訊／新北男闖入派出所　27歲值班警遭痛毆

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

楊冪暗處環抱「許凱臉埋她巨胸」！親密畫面被偷拍

首2例「莫德納次世代」接種後死亡通報！皆6旬長者

朴宰範唱一半：我朋友，很帥！　「大咖台灣男神登台」全場瘋掉

快訊／新北男全身刀傷　血流滿地陳屍家中

更多

最夯影音

更多
朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪

朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪
俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

妹子拍製麵過程被老闆捉弄　見麵條突甩面前嚇到抖一下

妹子拍製麵過程被老闆捉弄　見麵條突甩面前嚇到抖一下

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面