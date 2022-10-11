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大陸 大陸焦點 特派現場

陸8月汽車出口首超30萬輛　擠下德國居全球第二

▲汽車出口,貨櫃,碼頭。（圖／CFP）

▲大陸2022年汽車出口量超越德國位居全球第二。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸汽車8月出口量達30.8萬輛，同比增長65%，也是史上首次超過30萬輛。數據顯示，2022年前八個月大陸整體汽車出口量已經超越德國，僅次於日本，位居全球第二位。其中，新能源汽車（電動車）1至8月出口量同比增長超九成，成為整體出口量大增的主要推手。

▲汽車出口,貨櫃,碼頭。（圖／CFP）

《券商中國》報導，中汽協整理海關數據顯示，2022年1至8月，中國大陸汽車商品出口金額排名前十的國家分別是美國、墨西哥、日本、比利時、英國、俄羅斯聯邦、德國、韓國、澳大利亞和沙烏地阿拉伯。

世界汽車工業協會（OICA）數據顯示，2002年全球汽車出口量為2210萬輛，德國、日本的汽車出口數量均超百萬輛。當時，大陸汽車整車出口量僅4.31萬輛，扣除雪地行走機動車、高爾夫球車等功能型車輛，大陸汽車出口量只剩2.2萬輛。

二十年後，大陸整體汽車出口量實現「彎道超車」，在2022年1至8月間，大陸汽車出口產業保持高速增長，整體汽車出口量達191萬輛，同比增長47.5%，已經接近2021年全年的出口量，超越德國的汽車出口量，僅次於日本。

▲汽車出口,貨櫃,碼頭。（圖／CFP）

在全球汽車業缺「晶片」的情況下，大陸新能源車（電動車）產業仍實現逆勢增長，1至8月新能源汽車累計出口34萬輛，同比增長97.4%，比亞迪、長安汽車等大陸國產車企，出口量都開出亮眼成績單。

大陸太平洋證券研究分析，國內汽車產業鏈條相對完備，具備差異化競爭優勢。在晶片供應短缺導致全球車企承壓的背景下，汽車出口的優異表現彰顯完備的產業鏈優勢。隨著國產品牌在新能源、智能化領域的進階，產品力和品牌形象的進一步鞏固將有利於中國製造的汽車銷往更多國家和地區。

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