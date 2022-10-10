新北市「這裡」旗海飄揚...金牌選手領軍升旗　湧3千人唱國歌！

▲林口區每年舉辦升旗典禮 ，今年湧入3000人共襄盛舉。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

林口國慶升旗典禮源於2017年世大運，當時林口居民高掛國旗與標語，讓林口被譽為「最愛國的城市」，林口區每年舉辦國慶升旗典禮，延續這份感動，今年國慶升旗典禮邀請今年全中運射擊金牌的林口高中學生楊子謙及市議員蔡淑君擔任升旗手，3000多人參與，一片國旗海飄揚，眾人齊唱國歌熱血又感動。

林口國慶升旗典禮今天上午7:30在林口社區運動公園舉行，有熱情民眾不到6點就來排隊，主辦單位特別準備了國旗鑰匙圈、口罩與早餐。雖然天空不作美，但雨水澆不熄大家的愛國心。

當地「林口阿姨」市議員蔡淑君表示，林口國慶升旗典禮，來自於2017年世大運，當時家家戶戶為了替我國選手加油，高掛國旗與標語，被譽為「最愛國的城市」，為延續這份感動，每年的國慶與元旦都會與區公所合作，舉辦升旗典禮，至今邁入第6屆成為當地一個很重要的節慶傳統。

▲ 「林口阿姨」市議員蔡淑君表示，林口國慶升旗典禮，來自於2017年世大運 。（圖／記者戴上容翻攝）

8點升旗，現場溜冰場已被民眾擠爆，湧現一片手舉國旗海，今年2位升旗手，一人為市議員蔡淑君，另一人則是「林口的驕傲」今年全中運射擊金牌的林口高中學生楊子謙，眾人看著國旗緩緩上升，難掩內心激動，國歌越唱越大聲。

▲ 今年2位升旗手，一人為市議員蔡淑君，另一人則是「林口的驕傲」今年全中運射擊金牌的林口高中學生楊子謙 。（圖／記者戴上容翻攝）

新北市議員蔡淑君表示，去年因為疫情關係，雖然還是有舉辦升旗典禮，但限制人數在600人，一下就秒殺了，今年新冠疫情舒緩解封，沒有限定參加人數，大家愛國心依舊不變，一早大手牽小手，來歡慶國家的生日。

林口區長藍品畯指出，為了慶祝雙十國慶，林口區於主要道路及交流道周邊插掛數百面國旗，10月10日這天於林口社區運動公園舉辦升旗典禮，這也是新北時間「最早」舉辦的區域。

黃姓民眾開心地說，這是他第二次參加升旗典禮，經過2年的疫情，看到這麼多人來共襄盛舉，相當感動；一名蔡媽媽說，他連續6年都會帶小朋友一早來參加，增加我們下一代對國家的認同，大家都很熱情，也彼此打招呼，這樣的活動很有意義。