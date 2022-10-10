史上首次「馬祖、塔江艦、總統府」3地連線　伴超巨國旗齊唱國歌

記者陶本和、呂晏慈／台北報導

民國111年國慶大會10日登場，在國歌領唱環節，今年同樣安排旋翼機懸吊巨幅國旗通過總統府前廣場；不過，不同於以往的，是本次安排位於馬祖東引的四鄉五島兒童合唱團，以及位於左營軍港塔江艦上，跟總統府前廣場三地連線合唱國歌。

▲國慶大典旋翼機吊掛巨幅國旗通過總統府前廣場。（圖／記者黃克翔攝）



在國歌領唱環節，軍方同樣編成國旗梯隊，由CH-47及UH-60M直升機從松山機場起飛，並將「巨幅國旗」帶往台北上空，並配合演唱國歌時間，飛越總統府前廣場。

由於過去政壇多有特定人士批評，在總統蔡英文執政後的國慶，少了「中華民國國旗」的元素，而慶籌會、文化總會、軍方商討後，於去年就安排編成國旗梯隊，由旋翼機懸吊史上最巨幅約64坪大的國旗，通過總統府前廣場。特別的是，該國旗由傘兵製傘技術製成，能抗風阻、耐久性高，展現國軍製傘量能。

不同於去年的，本次是首次實施總統府前、左營、東引三地同步現場連線唱國歌，東引地區安排國軍、地方仕紳、軍警消、海巡、東引國中小師生代表約30多人；而左營軍港於塔江軍艦上，由士官兵齊聚，齊唱國歌，展現國人、軍民團結一心的精神。

▲▼雙十國慶首次安排東引、左營塔江軍艦、總統府前三地連線齊唱國歌。（圖／直播畫面）