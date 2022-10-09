周春米挑戰屏東第一位女縣長　10／23競總成立邀縣民參加

▲周春米公佈競選總部成立邀請文宣 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

民進黨屏東縣長參選人周春米發出競選總部成立的邀請文宣，強調和潘孟安縣長攜手爭取醫療、交通兩項重要資源，參與打造「我屏東，我驕傲」品牌的許多重要時刻，「希望和鄉親一起走過屏東第一位女縣長的最後一哩路」。

國民黨縣長參選人蘇清泉狠酸說「周由縣長帶著走、參加所有的動土活動，若非行政資源一面倒，民進黨的縣長候選人「怎麼也輪到不現在這一個」？

蘇清泉表示，縣政推動的功勞絕不是一個不分區立委就可以一蹴可成，一人獨攬功勞「做得太超過，剛剛好就好」，否則，置另外的同黨及無黨籍立委於何地？他並對老人政策提出65歲(原住民55歲)以上，4年假牙實在實銷、健保政府繳、重陽節敬老金比照高雄市，爭取支持。

周春米公佈競選總部成立的邀請文宣，邀請全縣民眾10月23日參加屏東市競選總部成立大會，給她鼓勵及溫暖，也共同見證屏東歷史。

周春米說，將挑戰成為屏東創縣72年以來第一位女性首長，是台灣社會性別平權及女性參政的一項挑戰，過去屏東縣在蔡英文總統參選時也用選票證明，女性也可以當首長，帶領國家進步。

周春米表示，擔任立委7年期間，獲得公督盟評鑑優秀立委8次，她不僅參與屏東過去的許多重要時刻，未來她也會努力以五大產業為經、六大產業為緯，經緯交織以外，再用十大城市願景互為交叉，提出專業、務實的政見，與屏東鄉親攜手同心打造綿密的發展藍圖，延續安居樂業，帶領屏東繼續向前，成為幸福屏東的希望城市！