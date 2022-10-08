悲情男車子拋錨打電話求救　舅舅竟把他女友「載去摩鐵開房間」

▲舅舅接到外甥求救電話，卻把對方女友載去摩鐵開房間...（圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

宜蘭一名男子小剛（化名）去年11月開車返回宜蘭，但途中車輛拋錨，便打電話給游姓舅舅，拜託對方開車載女友來查看，不料游男卻趁機將外甥女友載去摩鐵開房間。隔月，小剛與女友結婚，但直到一家人與游男有財務糾紛，女方才自爆曾遭游男性侵。不過，法院審理後發現諸多疑點，近日判決游男無罪。

根據判決書，小剛跟女友琳琳是男女朋友，游男與小剛則是舅甥關係。去年11月21日，小剛的車在石碇交流道附近故障，因此拜託舅舅從五結鄉住處載琳琳來看車。琳琳指控，游男開車時故意繞遠路，跟小剛說塞車無法上國道，又說累了想休息，竟直接將車開往汽車旅館。

琳琳偵訊時說，她怕被游男罵，所以不敢跟對方說要回家，不料到了汽車旅館後，男方先是強行脫光她的衣服，接著不顧她掙扎，當場性侵得逞，「我就跟他說不要，但是他硬要」、「他沒有戴保險套，有射精」、「逼我把下體的精液沖洗乾淨，還說『現在也沒證據，你也告不了我了！』」

游男到案後大聲喊冤，強調雙方是你情我願，絕沒有強制性交犯行，事後是因為外甥一家4人逼他寫悔過書，甚至威脅「不然會死得很難看」、「不讓你出去」，他才在精神模糊的情況下，抄寫對方事先準備好的自白書。

游男妹妹（小剛）母親出庭時證稱，哥哥向她及小剛分別借了100萬、50萬元，借很久都沒完，直到有一天媳婦突然講說曾被「侮辱」，一家人還跑去汽車旅館查證，起初哥哥不承認，後來承認才寫悔過書，但來的時候確實昏昏沉沉、走路也不穩，不知道是喝酒還是吃藥，看起來就是恍神站不穩。

宜蘭地院審理時發現，琳琳前後供述不一，偵訊時稱「（被性侵時）有說不要」，但到了庭上又說「從頭到尾我都沒有說話」；偵訊時稱被游男逼著沖洗下體精液，但到了庭上又說「我自己想要洗的」；起初出庭時稱，曾被游男威脅「如果你講出去，要你好看」，但後續被問起又稱「我忘記了」。

法官詢問琳琳，案件事後有沒有想過驗傷或提告？為何一個月後突然想講出此事？琳琳回答，當時沒有想過驗傷提告，因為不知道怎麼處理，後來是家裡有糾紛，才想說把這件事說出來。法官進一步問，家裡糾紛與此事何干？究竟想說出這件事的原因為何？琳琳坦言，兩者無關，不知道怎麼回答，也沒辦法回答。

琳琳聲稱性侵導致她右大腿瘀青，但沒有驗傷，缺乏診斷證明書或傷勢照片等補強證據。此外，游男妹妹證實游男當天來寫悔過書時精神不佳，與游所稱精神狀況符合，加上法官聽取眾人逼寫悔過書時的錄音，內容曾質問「為什麼要強（性侵）？」但游男明確回答「我嘛是跟他有開心才去」，因此難以依悔過書內容認定游承認性侵。

宜蘭地院認為，本案告訴人供述有上述瑕疵，又無其他客觀積極證據足以補強佐證，難憑其單一指述，即遽論被告涉犯上開妨害性自主犯行，再者檢方提出證據，未達到通常一般人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度，無從使本院得有罪之確信，既尚有合理之懷疑存在，難僅憑推測作出罪之論斷，因此上月判處游男無罪。

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