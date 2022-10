快訊／泰國托兒所大規模槍擊　至少32死！前警官犯案仍在逃

▲ 泰國發生大規模槍擊事件,家屬已到現場。(圖/翻攝自推特Thai Enquirer)

記者陳宛貞/綜合外電報導

泰國東北部廊莫那浦府(Nong Bua Lamphu)一家托兒所發生大規模槍擊,綜合《法新社》、BBC等外媒體報導,一名手持槍枝及刀械的男子已經造成大量死傷,至少有32人死亡,多達23名幼童死傷,男子犯案後逃逸。社群媒體上流傳的畫面可見,托兒所許多幼童家屬已經到場。

根據《路透社》,泰國警方聲明指出,受害者包括成人及幼童,槍手是一名前警官,現正進行追捕。槍手目前仍在逃,犯案動機尚待釐清。一名政府發言人表示,總理帕拉育已經下令所有部門採取行動,盡速逮捕犯人。BBC報導則指出,此人於近期被解職。

路透指出,與該地區其他國家相比,泰國槍枝擁有率高,且官方數據並不包括大量非法武器,這當中許多來自鄰國越境運入。泰國大規模槍擊事件相當罕見,但就在2020年,一名士兵在房地產交易失敗後,橫跨4處地點殺害至少29人,另有57人受傷。

[Breaking] Multiple fatalities were reported from a shooting at a childcare center in Nong Bua Lam Phu, Thai news reported.



The alleged shooter was reportedly a former police officer but there was no confirmation yet.#Thailand #กราดยิง #กราดยิงหนองบัวลำภู pic.twitter.com/Lgs485UBJP — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) October 6, 2022

Prime Minister General Prayut Chan-ocha ordered a manhunt for the shooter who is still at large.#กราดยิง #กราดยิงหนองบัวลำภู pic.twitter.com/zoXAH90fPO — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) October 6, 2022

BREAKING: 30 including children have been shot to death in a mass shooting at a child centre in Nong Bua Lamphu province Thurs. The assailant is believed to have fled on a white pickup with Bangkok licence plate 6 กธ [Kor Tor] 6499. Call 191 if u have spotted the car. #Thailand pic.twitter.com/Lr0i2OUB8M — Khaosod English (@KhaosodEnglish) October 6, 2022

