今年首例！男子自柬埔寨返國染屈公病　自宅檢疫爆骨頭痛等4症狀

▲疾管署副署長莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

邊境解封倒數，許多國人已經等不及出國，不過，疾病管制署今（6）日公布今年首例境外移入屈公病，一名北部70多歲男性，9月中下旬和妻子到新加坡、馬來西亞、柬埔寨旅遊，9月24日從柬埔寨返國，當天就陸續出現發燒、骨頭痛、肌肉痠痛及四肢出現紅疹等症狀，經血清檢驗屈公病陽性確診。

疾管署副署長莊人祥說明，該名個案9月24日自柬埔寨入境於自宅檢疫，同日陸續出現發燒、骨頭痛、肌肉痠痛及四肢出現紅疹等症狀，就醫後因COVID-19 PCR檢驗及登革熱NS1篩檢均為陰性，故再次就醫，經血清檢驗屈公病陽性確診。案妻及1名同住家人均無疑似症狀，個案目前已無發燒等不適症狀，將持續監測至10月20日。

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我國自2007年10月將屈公病納入法定傳染病以來，累計233例確定病例，其中本土病例21例，境外移入212例。莊人祥說明，除了2019年新北曾爆本土屈公病群聚外，國內每年屈公病都是境外移入，病例1~20例之間，即便過去兩年邊境管制嚴格，也還是分別在2020年確認3起、2021年確認1起境外移入。





▲屈公病和登革熱一樣屬蚊媒傳染病。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

分析境外移入病例中，九成個案感染地為東南亞國家，以緬甸(70例)為多，其次為印尼(62例)及菲律賓(28例)。國際屈公病今年疫情上升，鄰近之東南亞/南亞多國包括菲律賓、泰國、印度、馬來西亞及新加坡疫情持續上升，並高於去年同期。另美洲地區疫情持續，累計報告超過23萬例，以南美洲巴西逾22萬例報告數為多，已為去年同期1.9倍，瓜地馬拉、巴拉圭等疫情亦嚴峻。

疾管署指出，屈公病與登革熱相同，都是藉由帶病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，潛伏期2至12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期(可傳染期)。屈公病感染症狀包括突然發燒、關節疼痛或關節炎(特別是手腳的小關節、手腕和腳踝)、頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛，約半數患者會出現皮疹；大多數患者約在7至10天內可康復。

疾管署呼籲，計劃前往東南亞等屈公病流行地區的民眾，應做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可，含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR3535)成分的防蚊藥劑，並居住在有紗門、紗窗的房舍。

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