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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邱太三：小三通會開　但要挑個「適當的節日」

▲金門廈門小三通。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲金廈小三通。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

行政院已經宣布10月13日開放國境，小三通是否跟進也受到關注。對此，陸委會主委邱太三6日表示，小三通會開，但要找一個適當的時機，像是節日的話，過年可能就是一個很好的時間點。

邱太三6日上午赴立法院內政委員會報告業務概況並接受質詢。在接受國民黨籍立委李貴敏質詢關於小三通何時開放的問題時，邱太三回應，本來跟金門縣政府有規劃，要在清明節進行專案小三通，但是因為疫情又起來，所以只好中斷。

邱太三說，小三通會開，但要找適當的時機，像是一個適當的節日，「（立委提到的）過年也是一個很好的時間點。」

▼陸委會主委邱太三。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院內政委員會 陸委會主委邱太三 堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

不過，邱太三也強調，「我講的這麼保守，就是因為現在我們雖然疫情解封了，但是總量還是有控制（管制）。」

另外，邱太三也提到，金門縣長楊鎮浯、連江縣長劉增應，還有金門、連江的立委陳玉珍、陳雪生等人時常就小三通的議題打電話，甚至直接到陸委會「來盧」。

邱太三指出，金門的醫院只有300間病床，平常就有100多間是金門縣民在使用，如果疫情又起來，像是過去幾周，每天100多例，本來金門從來沒有這麼多例，大概10、20例就算很多，「我們就會問他說，金門縣民希望撥多少個給這部分，這就會影響到其他生病的民眾，這是我們要規劃的。」

邱太三還說，贊成（恢復小三通）的人當然不會顧慮到這些問題，但是有疑慮的，還是要給予信心，「要讓他們知道，沒有問題，防疫的機制已經設計到能讓大家放心。」

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