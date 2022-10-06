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以為遇到真愛！「這3類人」10月需注意爛桃花　別傻傻被騙了

▲▼愛情,愛人,貓咪,情侶。（圖／翻攝自pixabay）

▲本月這3類人要小心被爛桃花纏身。（示意圖／翻攝自pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

很多人遇到心儀的異性時，都會以為緣分到了，就算旁觀者說不好也不會相信，最後結局當然可能遇上爛桃花。《科技紫微網》就分析指出，10月份夫妻宮有這「3個主星」的人，容易吸引爛桃花，需要特別注意，快來看看自己有沒有上榜吧！

1.夫妻宮有廉貞

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若你10月份的夫妻宮出現廉貞星，雖然異性緣不錯，但玩心重，就容易遇人不淑而受情傷。對已婚人士而言，可能會因為異性同事，造成與伴侶發生吵架，而單身者則是會快速進入一段感情，但值得注意的是，對象可能只是抱著玩玩的心態，需小心。

2.夫妻宮有天府

夫妻宮有天府星的朋友，10月的生活不僅豐富精彩，還能為你帶來桃花，然而不是所有桃花都好，小心碰上爛桃花。已經有對象的人，在感情方面要注意別被外人迷惑，而單身者的桃花多是爛桃花，甚至可能出現瘋狂追求者，但他們看上的是你的錢財。

3.夫妻宮有破軍

若你本月夫妻宮出現破軍星，職場上表現良好，但在與異性朋友相處上容易忽略界線，讓對方誤會你們互有好感，而開始追求你，不管是對有伴侶或是單身者，都會造成困擾，因此需要注意保持距離。

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