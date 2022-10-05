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「出版界奧斯卡」金鼎獎名單出爐！玉山社發行人魏淑貞獲特別貢獻獎

▲▼第46屆金鼎獎名單出爐，特別貢獻獎由玉山社發行人魏淑貞獲得。（圖／魏淑貞提供）

▲第46屆金鼎獎名單出爐，特別貢獻獎由玉山社發行人魏淑貞獲得。（圖／魏淑貞提供）

記者林育綾／台北報導

出版界最高榮譽！有「出版奧斯卡」之稱的金鼎獎，今（5）日由文化部公布第46屆得獎名單及特別貢獻獎得主，此屆共計1,279件作品報名，30件作品脫穎而出獲獎、61件作品獲優良出版品推薦，並由玉山社發行人魏淑貞獲特別貢獻獎。
 
評審團表示，魏淑貞投身出版產業逾30年，即使環境艱困，依然堅持出版與文化並行實踐，擴展文化深耕的能量與幅員，建構臺灣跨領域、多元化的知識體系，展現臺灣歷史縱深、社會廣度與人文厚度，嫁接臺灣與世界，讓臺灣被看見。
 
這一屆圖書類得獎書籍，從文學類、非文學類、兒少類、政府出版品類到編輯獎、插畫獎，整體呈現臺灣出版品的豐富景觀。無論作者、編者、繪者，在構思與內容、技巧與創意上，均具有巧思創見和成熟品質，提供讀者多元的閱讀經驗。
 
雜誌類方面，在閱讀樂趣上，每篇作品都充分展現了編、排、攝影、文字和設計之美；在知識探索上，契合理性、邏輯和科學之真；在理念傳播上，融合同理、同情和對話之善，向海內外傳播臺灣的心聲和進步的力量。
 
數位出版類獲獎作品，則充分展現新聞業的持續成長及創新。其中報導者〈全詐騙時代來襲〉獲得數位內容獎，以嶄新的新聞敘事警醒讀者，示範新聞敘事的多重可能。獲數位創新獎的〈最新臺灣疫情關鍵數字〉，即時整合臺灣疫情資訊，並產出視覺化圖形，同時達到服務大眾和經營讀者關係的目標。
 
政府出版品類方面，有不少作品提供讀者獨特的詮釋觀點、具體事例分析，例如圖書獎《政治檔案會說話》、數位出版獎《客家文化季刊》、雜誌類《浯島城事》，帶領讀者用全新的角度認識在地文史，書籍編排的美感及完整性也令人耳目一新。
 
文化部長李永得表示，出版是文化內容發展的基石，感佩出版人的努力，以及持續尋求突破的勇氣，才得以產出如此豐富、多元的文化內容，厚植臺灣文化底蘊。文化部也將持續透過獎項、相關創作、出版及閱讀推廣獎助計畫，支持、推廣臺灣優秀的原創作品，共同為臺灣文化發展、深耕努力。
 
第46屆金鼎獎頒獎典禮訂於11月3日14時30分於臺北文創大樓舉行，並將於金鼎獎YouTube頻道直播。典禮後將陸續結合獨立書店、圖書館、Openbook閱讀誌等，辦理線上或實體型態推廣活動。

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