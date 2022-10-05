視障者路倒、老婦鬧街推輪椅...　波麗士成背後最man的風景

▲▼波麗士大人協助路倒的視障者，以及年邁老婦過馬路，成了背後最man的風景。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

民眾常說台灣最美的風景是人，但最man的風景非波麗士大人莫屬，后里區67歲莊姓視障男子搭公車外出，不慎跌坐摔傷在路旁，相當危險，后里分駐所警員宋智郁、陳禹帆獲報趕到現場，協助攙扶過馬路搭公車；石岡區81歲朱姓婦人獨自推著輪椅走在車流量大的豐勢路上，吃力且緩慢的移動著，當時執行交管的土牛派出所所長陳盈延發現後，馬上推著朱婦走過十字路口，雙雙背影令人動容，推行事小，但或許能及時阻止可能的意外。

大甲警分局后里分駐所警員宋智郁、陳禹帆3日獲報，有男子民眾跌倒在路旁，當時車輛呼嘯而過，非常危險，原來是莊男視力不佳，自行搭公車來內埔市場散步、品嘗小吃，走路時不慎跌倒摔傷。

熱心民眾在旁幫忙看顧，直到救護人員與員警到達，予以檢查包紮，沒有大礙，莊男不願員警連絡家人，堅持自行搭公車返家，員警宋智郁擔心安危，於是一步一步引導視障者過馬路、進入車站等候公車，另名員警陳禹帆協助交通疏導，莊男對於大家熱心的協助相當感動，民眾更對員警暖心之稱讚有加，也讓民眾更加安心。

4日早上8點多，石岡區豐勢路、和盛街路口，車流量非常大，號誌燈還是多時相，東勢分局土牛派出所所長陳盈延正在指揮交通，發現朱婦獨自推著輪椅行走，吃力且緩慢的移動著，所長擔心發生危險，連忙上前協助婦人過馬路。

經詢問，原來朱婦要去東勢農民醫院看診，但不想造成家人負擔，於是自己推著輪椅出門，沒想到錯估自己的體力，才離家200公尺，步筏走得緩慢。

所長評估朱婦要就醫的路線，不是大路口就是連續上坡，擔心朱婦中途發生意外，當即聯繫派出所員警開車將老婦平安送達東勢農民醫院，朱婦對於員警暖心之舉，十分感動並頻頻道謝。