結婚禮金「只收紅包袋一角」！網見這習俗超羨慕：快立法推廣

▲新人長輩撕下紅包袋的一角，作為象徵收到賓客心意。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

談到結婚禮金，大多人都會眉頭深鎖，新人苦惱該不該收、賓客煩惱要送多少？不過這些問題在人口132萬的大陸廣州高州市完全不存在，因為當地從古至今都有結婚「只收紅包袋一角」的習俗，相關影片曝光後，許多網友羨慕直呼：「快立法推廣全國！」

據《極目新聞》報導，這段來自廣東茂名高州市的婚禮影片一曝光，立刻掀起大陸網友如海嘯般的迴響。網友們對新人長輩撕掉賓客送的紅包袋一角，先是感到疑惑，等知道這是象徵「只收心意不收錢」的獨特習俗後，便感到驚訝與羨慕不已。

網友們紛紛表示，「這習俗超好的」、「我以後要到高州辦婚禮」。不少人還呼籲應該把這習俗推廣到全國，「這習俗要推呀，省去一堆麻煩」、「拜託推到全國，拯救無數新人」、「我建議應該立法推廣」，還有人笑說，「領導問：高州突然遷入這麼多人，你們有什麼頭緒」？

當地多家婚姻公司透露，該地從古至今都有「撕紅包袋，只留撕下一角，不收禮金」的習俗，且不限於婚宴，就連喬遷、滿月酒等場合也都適用，近幾年還進化到省去撕紅包角，碰一下紅包袋就算數的做法。而除高州市外，同屬茂銘的化州市也有類似習俗。

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