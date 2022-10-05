登山女神淪小三！一圖看她多厲害　約泡「已婚富商」求斗內

▲曾格爾屢次成功攀登8千公尺高峰，被網友譽為台灣之光。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

知名登山好手曾格爾，昨晚（4日）完成寫下世界第八高峰馬納斯魯峰的無氧速攀世界紀錄，不久前還獲金氏世界紀錄認證，是全球最年輕無氧登K2的女性，被譽為台灣之光。這位登山界的新秀，資歷僅3年，卻已征服12座高峰，引起登山界熱烈討論，正面形象吸引不少粉絲，本刊卻接獲爆料，指她和一名已婚富商大搞不倫戀，陽光登山女神淪為小三。

▲曾格爾和陳姓富商人夫（圖）開房間，遭正宮提告求償2百萬元。

曾格爾今年8月登山返國後，違反防疫規定，在檢疫期間，外出與該名人夫相約投宿北投三二行館，過程因互傳訊息，無意間被人夫老婆透過同步連動的iPad發現，曾格爾不只挨告侵害配偶權，還遭求償2百萬元，讓她的陽光形象大打折扣。

▲曾格爾曾在臉書秀出去三二行館住宿的照片，巧的是，她約人夫泡湯開房間也選在此處。

現年29歲的知名美女登山家曾格爾，3年間征服12座超過8,000公尺的高山，上個月更被金氏世界紀錄認證，是以無氧方式登上世界第二高峰K2的最年輕女性，成為登山界的風雲人物。

然而，這位形象陽光的登山新秀，卻被控與一名贊助她出國爬山的陳姓富商人夫開房間泡湯，富商妻子得知後一狀告上法院，控訴曾格爾侵害配偶權，並求償200萬元，全案正由士林地院審理中。

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