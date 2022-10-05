「錢櫃芭樂阿嬤」當街跪許明杰！黑歷史起底　1張照片讓人氣炸

▲許明杰和芭樂阿嬤起爭執，引起警方關注。（圖／翻攝自許明杰IG、PTT）



記者崔子柔／綜合報導

藝人許明杰3日凌晨酒後和西門町兜售芭樂的阿嬤起爭執，兩人鬧到當街下跪，驚動警方到場處理，許明杰後續在IG開直播，生氣飆罵台灣警察，引起不少粉絲關注，也有網友揭露該名阿嬤的行為，「真的會忍不住生氣」。

許明杰3日凌晨在西門町錢櫃門口疑因不滿阿嬤推銷芭樂，氣得大罵對方找麻煩，看到阿嬤當場下跪，他也跟著跪，最後警方到場處理。

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有網友就在PTT分享，他有次遠遠看到芭樂阿嬤覺得很可憐，走近一看發現她賣的芭樂「切薄片到透光，然後宇宙無敵熟到軟掉」，有時候一包賣50元，有時候賣100元，看她心情喊價，「但50的時候你掏100她會叫你買兩包，不買就說你沒愛心沒良心」。

▲網友分享。（圖／翻攝自PTT）



另有網友回文指出，有次在西門紅樓遇到芭樂阿嬤在兜售，說剩兩包賣完就可以回家了，他想說做個愛心把剩下的都買走，結果回頭一看阿嬤又拿出一籃新的芭樂，繼續在一旁兜售。

▲網友分享。（圖／翻攝自PTT）



也有人說，「那個阿嬤是西門町一帶很有名的銷售詐欺，除了價格根本在亂喊，高得不合理之外，如果她看上你一直催你買結果你不買，她就會在你身後一直罵你沒愛心等等」，並稱如果開始對阿嬤回嘴，阿嬤就會出現下跪等裝可憐行為，「如果你被她煩到受不了掏錢買，你仔細看會發現買的東西你根本不敢吃」。

▲▼網友分享。（圖／翻攝自YouTube留言）



但也有人認為，許明杰開直播罵警察的行為不妥，「我是覺得公眾人物還是要注意言行，不然就是給別人機會剪輯」。許明杰隔天酒醒後，就發文為自己失態的行為道歉，「在這裡向所有的人道歉，對不起，也向所有關心我的朋友說一聲，謝謝。」