名醫酒醉失控攔車飆罵　女童星嚇哭仍堅強安撫母：不要怕

▲回想起當時事發經過，母女倆至今仍心有餘悸。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

台北市1名蔡姓女子（30歲），本月1日晚間7時許，開車行經基隆路二段時，疑似因為鳴按喇叭，遭家醫科名醫林青穀攔車飆罵，事後警方到場將林男逮捕，最後才結束一場虛驚，而當時蔡女載著女兒。據了解，小女童曾經拍過多部廣告，可愛單純的形象深受喜愛，這次遭醉男莫名攔車，女童害怕也不忘安撫母親，格外令人心疼。

回顧整起攔車驚魂記經過，根據行車紀錄器，前方一輛腳踏車，突然從內側車道橫向往外切，蔡女因為因而鳴按喇叭示警，豈料，林男竟大聲飆罵，「妳叭我什麼」、「下來！」，蔡女擔心會有危險，因此準備離開，但林男卻不肯善罷干休，竟用肉身攔車。

「他又插腰站我前面，不讓我離開，我會不知道他下一步要做什麼？」蔡女回想起當時經過，至今仍心有餘悸，然而同車女兒卻相當鎮定，儘管自己已經被嚇得快哭出來。

「下車的時候，她比我勇敢，雖然眼淚已經在眼眶，但她還是跟媽媽說就是不要害怕。」蔡女說到，據了解，女童曾經拍攝過多部廣告，更曾經和男星王陽明拍攝寢具廣告，還曾出現在衛生紙廣告，這回遇到行車糾紛，堅強的反應令人心疼。

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