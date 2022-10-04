彰化屋主自拆超狂違建！市長現場坐鎮喊：該罰的還是會提告

記者唐詠絮、陳韻如／彰化報導

彰化市平順街一處新落成的社區透天厝，占用人行道，比對Google地圖，違建鐵皮屋竟「吃掉」公共設施的椅子及路燈，彰化市公所人員3日前往會勘，確認該鐵皮車庫是違章建築。對此，市長林世賢介入了解後，勸說屋主自行拆除，而拆除工程也於今日進行。林世賢表示，雖屋主答應拆除，但先前違規的部分仍會依法提告。





▲彰化超狂違建拆除中。（圖／彰化市公所提供，下同）

彰化市平順街一處新落成的社區透天厝，鐵皮屋範圍蓋到人行道上，畫面曝光後，引發網友撻伐。比對Google地圖可以發現，違建鐵皮屋竟「吃掉」公共設施的椅子及路燈，公然蓋在人行道上。

對此，彰化市公所3日上午到場會勘，發現比對街景地圖，路燈去年11月還在，如今卻整座消失，因此認定為違章建築，而市長林世賢從中了解後，勸說屋主自行拆除，並於今日下午將原本因施工暫移的路燈恢復原狀。

林世賢接受媒體訪問表示，當初屋主向建商購買土地後，因不懂需留設法定空地，依規定退縮兩公尺，才會建造這個鐵皮屋，但沒想到一蓋卻成了違章建築，屋主也很是懊惱。

林世賢提到，雖然屋主在經過他的勸說之下，答應自行拆除此鐵皮屋，但先前違法的部分，市府仍會依照規定，「該罰的該提告的，仍會依法執行」，但會做適度調整。

林世賢也提醒民眾，蓋房子要先申請建築執照，後續如有要增建車庫等，也需申請建造執照核准後才能施工，只要合法申請，就不會變成違章建築，千萬不要讓自身的權益睡著而不小心觸法，這次事件也要謝謝屋主的迅速配合，讓事件圓滿落幕。