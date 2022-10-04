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夜市麻將賓果遇「作弊情侶檔」　老闆一招破解：自以為亞洲快手？

▲▼夜市麻將賓果遇「作弊情侶檔」　老闆一招破解：自以為亞洲快手？（圖／爆料公社）

▲女生伸手偷牌，男生則把手中的牌推去牌堆。（圖／爆料公社）

記者柯沛辰／綜合報導

夜市攤販「麻將賓果」不少見，也常有民眾躍躍欲試。不過，基隆廟口一名攤販老闆近日遇到「作弊情侶檔」，不僅遊玩時行徑詭異，還聯手偷牌、換牌，假裝幸運中獎，殊不知老闆早已察覺，過程也全被暗處的監視器拍下，可謂人贓俱獲，讓網友看完直呼「真的丟臉死了！」

原PO在臉書社團「爆料公社」貼出影片提醒，「同行的請注意，自以為配合的天衣無縫的亞洲第一快手！」監視器可見，一名身穿白色T恤的男子跟穿著條紋背心的女友上門消費，旁邊還有一對黑衣情侶友人在旁觀戰，然而白衣男跟女友舉止詭異，時而相視而笑，時而笑笑看著老闆，疑似在觀察現場跟老闆的一舉一動。

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▲▼夜市麻將賓果遇「作弊情侶檔」　老闆一招破解：自以為亞洲快手？（圖／爆料公社）

▲女子摸起換來的牌，假裝是從原先的牌裡摸到的。（圖／爆料公社）

眼見老闆轉過身去，白衣男索性站起來偷看牌，隨後情侶倆多次攜手上演「偷樑換柱」，由女友偷看牌、換牌，再由男方將手中不要的牌推回去牌堆，假裝「幸運中獎」，期間女方還得意洋洋地舉起偷換來的牌，跟一旁的友人嘻笑炫耀，不料一切早已被監視器畫面清楚拍下。

影片曝光後，許多網友紛紛留言「監視器畫質超讚，丟臉死了」、「連娃娃都要騙，真的撿角，包含那些掩護的朋友」、「偷看來的牌拿起來時還一副自摸到的挑眉加神情」、「女生一臉得逞偷笑的表情很好笑」、「真丟臉，還沒戴口罩，大家都知道你們了」、「到底要多窮才會連這種娃娃小遊戲都要作弊」、「真的很可憐幾局才一百元的遊戲也要出老千」。

▲▼夜市麻將賓果遇「作弊情侶檔」　老闆一招破解：自以為亞洲快手？（圖／爆料公社）

▲女子一手偷牌，白衣男一手推牌，藉此換牌。（圖／爆料公社）

還有人表示，「人家辛苦出來擺攤，一場沒多少的東西也要騙」、「天哪根本物以類聚，我想說男朋友這樣怎麼不阻止，沒想到都同一種人，連旁邊朋友都一樣」、「這種行徑已經觸發詐欺罪了吧」、「這一攤老闆人超好欸，每一次去夜市都固定會玩，真的還好有錄影自保」、「什麼鍋配什麼蓋」、「殊不知舉頭三尺有監視器」。

麻將賓果遊戲有36張牌，玩法是每局隨機抽出15張牌，再放入6X6的圖卡中，如果6張對應連成一線代表「中獎」，連成兩線則雙倍獎勵，但如果都未成線或差一張牌，稱作「聽牌」，可多摸5張放到圖卡上，若因此達成連線，不算中獎，但可免費再玩一場。

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麻將賓果夜市基隆廟口

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