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假裝幫敷藥！國小志工性侵女同事　還噁喊：當我小三…下場曝

▲▼性侵。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲國小志工性侵女同事，遭法官判刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／桃園報導

桃園廖姓男子在國小擔任志工，但他卻假藉幫受傷的女同事擦拭中藥敷料時，強行吸允對方乳房，甚至指侵對方得逞，還誇張的在對方耳邊說道，「當我的小三」。案經女子報警提告，廖男事後被法官依強制性交罪嫌判處3年6個月徒刑。全案可上訴。

根據判決，廖男與女子在同個國小擔任志工，而2021年5月12日，女子因右手不舒服，他便騎車載女子到國術館就醫，結束後還載女子返家，但沒想到一到女子家中，他便假藉要幫忙擦拭中藥敷料，強行在浴室托框對方衣服，甚至吸允對方乳房，還指侵得逞，過程中還要求女子當他小三。

案經女子報警提告，但廖男坦承載女子就醫，並在住處持毛巾擦拭女子脖子、背部，但堅決否認有任何猥褻、性侵情事，還強調衣服是女子自己拖吊，自己絕對沒有碰觸到女子的下體等。

對此，廖男的辯護律師也稱，女子在案發當天並未立即報警，事後甚至還將兩人的對話紀錄刪除，而在其他對話紀錄當中，可見女子曾多次對廖男表示「抱歉了」等，很難想像女子遭到性侵後還會向對方道歉。

不過，法官審理時勘驗對話發現，女子之所以會說「我對你很慚愧」，是因過去廖男對自己很照顧，但現在她卻準備要對他提告，才會說出此話，而刪除對話是因為，自己不想再看到廖男才決定刪除。

另外，法官勘驗女子的驗傷報告，發現女子左側乳頭紅腫，還有些微傷口等，與女子在庭訊時描述，「她用嘴巴吸我的乳房，其中一邊乳房很痛」等情節相符，且女子在庭訊時甚至還數度出現哭泣、氣憤等情形，法官因此採信女子說詞，

法官認為，廖男為了滿足一己私慾，竟強制猥褻女子，還指親她，造成她身心受有難以抹滅的陰影，且犯後仍未與女子達成和解，最終依法判刑3年6個月，全案可上訴。

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