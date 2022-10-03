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iPhone12狂滑4.5小時！「電量還有97％」他傻眼　網笑：迴光返照

▲▼電池健康度,電池。（圖／記者曾筠淇攝）

▲網友的iPhone12平常掉電掉很兇，卻突然變成4.5小時只掉3%。（圖／記者曾筠淇攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

手機用久了，耗電量就會越來越快，不過有一名網友發現，自己平常掉電掉很快的iPhone12，今（3）日早上充滿電後出門，用了4.5個小時竟然還有97%，讓他感覺事情不對勁，直呼「是不是要出大事了」，就連網友也開玩笑形容這是俗稱的「迴光返照」。

一名網友在「爆廢公社公開版」發文表示，從早上7點出門到11時30分左右，過了4.5小時，「音樂沒少聽，FB影片沒少看」，最後一次大開手機，竟然還有97%電量。原PO表示，他的系統是iOS15.7，並沒有升級到iOS16，因此困惑地問，「習慣了它兇猛耗電的我，不禁讓我有股寒意，是不是要出大事了？iPhone12受災戶的真情告白。」

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▲▼網友的iPhone12用了4.5小時還有97%。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲用了4.5小時還有97%。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

貼文一出，網友紛紛回應，「完了啊，電量顯示也壞了」、「迴光返照」、「不出意外的話，就快出意外了」、「一切都是幻覺」、「要出事了」、「其實是電量顯示壞了」。

也有不少苦主分享自己的災情，「8點出門80%，11點剩下30%」、「每天手機都很燙」、「原來不是只有我這樣，手機放著電也耗很兇」、「i12，前一天還有在用，睡覺起來螢幕無緣無故就掛了，花了5000」、「更新完ios16變超耗電」、「好羨慕喔，我都沒幹嘛放著一個小時可以掉10％」。

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