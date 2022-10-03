　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

老公身上頻飄香！她靈鼻一聞揪出軌　出招活逮「親密連結」告贏了

▲偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲人妻聞出丈夫身上香味，經調查後發現丈夫外遇，氣炸提告求償。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳韻如／新北報導

新北市一名正宮聞出丈夫身上一股香味，她因此心神疑竇，進而展開調查，果然抓到丈夫出軌，還拍到丈夫與小三手牽手逛街等親密動作，讓她忍無可忍，憤而對丈夫提告求償。法院審理後，判人夫須賠償正宮20萬元。全案可上訴。

正宮提告主張，她與丈夫結婚10年，但兩人於2021年3月間發生激烈爭吵，丈夫便出現歇斯底里及自殘行為，甚至在大半夜時失蹤，直到同年10月間，她發現丈夫離家時間增加且規律，與原本作息截然不同，返家時身上還傳出一股香味，她因此心生疑竇，並展開調查。

正宮指控，經過她調查後發現，丈夫竟然出軌，更頻繁出入小三的住所，還於大街上手牽手、挽手緊靠，宛如戀人一般，無視他們的婚姻仍存續中，讓她認無可忍，憤而對丈夫提告求償。

對此，人夫否認姦情，表示正公所提出的照片中，多由該女子勾著他的手臂，他存屬被動地位，有時候是因步程不一致或是催促前行，才會有此動作，但他並未對該女子有其他親暱動作，不能因此認定他有破壞共同生活的圓滿安全及幸福，強調他並未侵害妻子配偶權。

不過，法官勘驗影像發現，人夫與畫面中女子挽手、牽手及身體緊靠的時間並非短暫，顯然與人夫所述，基於禮節或偶然碰觸的短暫接觸不同，再加上人夫並未提出頻繁出入女子住處的原因，法官因此認定兩人的互動已超越一般男女交往的分際界線，認定人夫侵害正宮配偶權，最終判他須賠償20萬元。全案可上訴。

►適合小朋友的「益生菌」60條特價1680元！調整體質、幫助消化

ET快訊
2024三強誰當總統？　侯友宜輸他2.6個百分點
街景拍到活春宮！女趴車前野戰　網1點笑瘋：安全性行為
恐爆核戰？俄媒播放「核彈炸開」末日畫面　嗆西方應向普丁讓步
消防正妹圖鑑曝光！美貌神似「嫩版林青霞」　網嗨翻：跪求IG
被封「追殺高虹安NO.1」　律師公布最大收穫：謝謝妳
世界之壩／揭秘三峽大壩核心區！　40層樓水階梯超壯觀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

強壓酒醉正妹口愛天搖地動　運將喊「嘴裡沒證據」被索賠250萬

4潛客賞魚漂流墾丁外海　業者出動香蕉船救援！違和畫面網笑了

吳子嘉爆料落跑求官…高喊「告我啊」！沈慧虹競辦今按鈴提告

火爆男打籃球起衝突　氣不過亮西瓜刀示威…遭社秩法函送

朱國榮炒股一審重判15年二審另案還是他審理！聲請法官迴避遭駁

台中少年「這原因」被6人圍毆　半裸男棍棒狂抽...4同伴沒人幫

國道2童開天窗「鐵達尼號式」兜風　警方看11秒驚悚片說話了

老公身上頻飄香！她靈鼻一聞揪出軌　出招活逮「親密連結」告贏了

北市警局無人機隊成軍　物件辨識+熱感應科技保障警員安全

台中情侶對撞「雙開外送員」　短裙妹膝蓋紅一片...男友急呼呼

超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

69歲曾志偉「擁吻26歲性感女模」　女方身分起底是「富豪乾女兒」

樂天啦啦隊副隊長筠熹

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

《換乘2》娜妍.熙斗想復合又吵翻天　氣pupu「完全沒改變」：重新交往幹嘛！

駕照已註銷…91歲翁失控倒車「撞4行人2機車」！母攜子逛街慘死

強壓酒醉正妹口愛天搖地動　運將喊「嘴裡沒證據」被索賠250萬

4潛客賞魚漂流墾丁外海　業者出動香蕉船救援！違和畫面網笑了

吳子嘉爆料落跑求官…高喊「告我啊」！沈慧虹競辦今按鈴提告

火爆男打籃球起衝突　氣不過亮西瓜刀示威…遭社秩法函送

朱國榮炒股一審重判15年二審另案還是他審理！聲請法官迴避遭駁

台中少年「這原因」被6人圍毆　半裸男棍棒狂抽...4同伴沒人幫

國道2童開天窗「鐵達尼號式」兜風　警方看11秒驚悚片說話了

老公身上頻飄香！她靈鼻一聞揪出軌　出招活逮「親密連結」告贏了

北市警局無人機隊成軍　物件辨識+熱感應科技保障警員安全

台中情侶對撞「雙開外送員」　短裙妹膝蓋紅一片...男友急呼呼

新租客還在裝修！　「總裁牛肉麵」原店面9000萬法拍

衝日本注意！他暑假待40天　發現8件事「改變超大」

親綠智庫民調：沈慧虹30.4%、高虹安27.3%　「戰學歷有殺傷力」

強壓酒醉正妹口愛天搖地動　運將喊「嘴裡沒證據」被索賠250萬

遭0號探員批「不懂籃球」　字母哥高EQ回應：只會讓我更努力

全面提升消防戰鬥力！　台南消防弟兄推行新式體能測驗登場

2022諾貝爾獎將陸續揭曉　3大華裔科學家列熱門奪獎名單

陳美鳳辣登國慶晚會　揪鮮肉男團助陣...預告曝光「珍藏30年傳家寶」

上班狂Call「鄰居小孩作業不會」　媳怨婆婆1習慣沒同理心

台東卑南鄉111年度地籍圖重測結果　即日起公告

女大生動漫展「沒穿內褲狂掀裙」　喊冤「喬姿勢意外」反批偷拍

社會熱門新聞

是他的！少女騎「男性朋友」車掉槍

老翁撞死人辯「不記得」　她38歲生子卻天人永隔

即／正妹里長參選人跪地CPR　萬華百公斤男送醫不治

台中少女無照車禍　車廂驚見槍

台61重機「孤輪狂飆」25秒！騎士起底是豪乳正妹

人妻偷吃同事　一張抱胸裸照成鐵證

茶葉蛋滷汁快煮乾　好心男幫加水被求償百萬

獨／少女騎北宜慘死　生前最後求助訊息曝

16歲女北宜遭輾斃！母要向水泥求償　駕駛喊冤這樣說

根本天使！重傷準新娘嘆：移工也不願意

20多歲女呆坐烤肉不　報警才知背後藏洋蔥

公車突啟動又急剎！女乘客終身癱瘓　駕駛判半年

網約少女蒙眼偷拍　軍人1動作被判4年

16歲少女魂斷北宜　相驗死因結局曝

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

有症狀卻都快篩陰　醫揭原因

快訊／花蓮04:25發生「規模5.3地震」最大震度4級

冷空氣明晚到「狂掉9℃」轉雨　國慶連假天氣出爐

是他的！少女騎「男性朋友」車掉槍

郭泓志妻罕見露面超美！網看傻了：生3個？

台灣哪件事情「世界NO.1」？　全場神回這2字

透天厝才完工　秒佔人行道大違建

龍山寺不靈了？命理師曝原因：兵將罷工了

老翁撞死人辯「不記得」　她38歲生子卻天人永隔

即／正妹里長參選人跪地CPR　萬華百公斤男送醫不治

兒子無照偷騎機車！媽將人「抓到往生室」

重機女秀翹孤輪　同行騎士護花　

台中少女無照車禍　車廂驚見槍

台美利差擴大　學者：這資產更賺

聘金給幾十萬！婚宴卻辦在小吃店

更多

最夯影音

更多
超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面

超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面
泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面