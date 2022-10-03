老公身上頻飄香！她靈鼻一聞揪出軌　出招活逮「親密連結」告贏了

▲人妻聞出丈夫身上香味，經調查後發現丈夫外遇，氣炸提告求償。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳韻如／新北報導

新北市一名正宮聞出丈夫身上一股香味，她因此心神疑竇，進而展開調查，果然抓到丈夫出軌，還拍到丈夫與小三手牽手逛街等親密動作，讓她忍無可忍，憤而對丈夫提告求償。法院審理後，判人夫須賠償正宮20萬元。全案可上訴。

正宮提告主張，她與丈夫結婚10年，但兩人於2021年3月間發生激烈爭吵，丈夫便出現歇斯底里及自殘行為，甚至在大半夜時失蹤，直到同年10月間，她發現丈夫離家時間增加且規律，與原本作息截然不同，返家時身上還傳出一股香味，她因此心生疑竇，並展開調查。

正宮指控，經過她調查後發現，丈夫竟然出軌，更頻繁出入小三的住所，還於大街上手牽手、挽手緊靠，宛如戀人一般，無視他們的婚姻仍存續中，讓她認無可忍，憤而對丈夫提告求償。

對此，人夫否認姦情，表示正公所提出的照片中，多由該女子勾著他的手臂，他存屬被動地位，有時候是因步程不一致或是催促前行，才會有此動作，但他並未對該女子有其他親暱動作，不能因此認定他有破壞共同生活的圓滿安全及幸福，強調他並未侵害妻子配偶權。

不過，法官勘驗影像發現，人夫與畫面中女子挽手、牽手及身體緊靠的時間並非短暫，顯然與人夫所述，基於禮節或偶然碰觸的短暫接觸不同，再加上人夫並未提出頻繁出入女子住處的原因，法官因此認定兩人的互動已超越一般男女交往的分際界線，認定人夫侵害正宮配偶權，最終判他須賠償20萬元。全案可上訴。