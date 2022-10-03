何時能脫口罩？　醫2原因曝：可能要等春節後

記者黃翊婷、張乃文／綜合報導

新冠肺炎本土疫情連續一週上升，其中有6天確診數量超過4萬例。然而，行政院已經拍板同意於10月13日開放國門，但國內口罩規範並未鬆綁，究竟何時才能脫口罩，中國附醫感染管制中心副院長黃高彬表示，考量到流感疫情和入境免居檢等新規定上路，到時返台過年的人數恐怕會創下近3年來的新高，口罩可能要等到春節之後才有機會脫掉。

▲黃高彬認為春節之後才有可能脫口罩。（資料照／記者屠惠剛攝）

指揮中心2日公布國內新增4萬3307例確診，分別為4萬3241例本土個案及66例境外移入；另外，確診個案中新增62例死亡。中重症的部分新增154例，其中有1例兒童特殊重症個案，這名11歲男童染疫後併發MIS-C，曾接種1劑疫苗，7月7日確診，9月22日又出現發燒、腹痛等症狀，9月25日就醫檢查懷疑是MIS-C，目前經過治療已在9月30日出院。

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面對本土疫情持續上升，行政院仍拍板同意於10月13日開放國門。至於國內口罩規定何時才能鬆綁，根據《中時新聞網》報導，中國附醫感染管制中心副院長黃高彬表示，本土疫情至少還要2、3週才會出現「有感降溫」，但接下來還有流感疫情，加上入境免居檢上路，到時返台過年的人數恐怕會創下近3年來的新高，口罩或許要等到春節之後才有可能脫掉。

關於口罩規定，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎也曾在廣播節目《新聞放鞭炮》中提到，國內各種防疫規定都是根據疫情走向決定，包含口罩政策，若新冠完全輕症化，防疫措施就可以慢慢解除，但「脫口罩」的前提則要建立在「新冠威脅小於、等於流感」之上，原因是流感在呼吸道疾病中，重症或死亡比例較高，「可以說是低標。」