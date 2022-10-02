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社會 社會焦點 保障人權

被嫌動作慢竟亮刀要脅長官　女監菜鳥管理員不服懲處遭法官打臉

▲▼ 。（圖／截取自Google Maps）

陳女去年在桃園女監任職管理員。（圖／截取自Google Maps）

記者白珈陽／台中報導

陳姓女子去年任職桃園女監管理員時，因執行物檢勤務時效率不佳，戒護科長要求加快速度，並用手機拍照稱要送考績會，陳女大喊「不要逼我！」、「我腳痛」，隨即持刀置於左手腕作勢自戕。陳女最後被記申誡1次，她不服，提起復審遭駁回，再提行政訴訟，法官認陳女有言行失檢，駁回訴請。可上訴。

判決指出，陳女於2018年考上監所管理員，2019年7月間在桃園女子監獄任職管。2021年1月21日上午10時許，陳女在物檢室值勤，因有受刑人反映遲未收到家屬送的菜餚，李姓戒護科長前往察看，發現物檢桌上堆滿物品，遂與黃姓管理員進去幫忙，並要求陳女加快速度。

陳女向科長回應「不要再逼我了，我沒有辦法快，我腳痛、一直做」等語，李向她說「動作要快，不然拍照存證、依法處理」，未料陳女卻拿起物檢用的菜刀，放在左手腕，大聲嗆「你要逼死我嗎，我就快不來」，科長只好好言相勸，陳女才放下刀，手腕僅出現兩道微紅的痕跡。

陳女事後將傷口拍照傳給友人看，桃園女監認陳女持刀自殘要脅長官，還向他人展示傷口，有意誤導他人在勤務受迫自戕、擴大事端，影響機關聲譽，記申誡2次。她提出復審，經公務人員保障暨培訓委員會審理後，最後由台中女監召開考績會，依規記申誡1次。

陳女不服，向台中高等行政法院提起行政訴訟。陳女主張，她在2020年11月間發生交通事故受傷，桃園女監卻在她休養期間，將她調至須加速作業的物檢室扛菜搬重物，監所一再對她施壓、不當管理，把她逼到要自殘，但並無要脅長官之意圖，亦無蓄意誤導他人，擴大事端，影響機關聲譽。

桃園女監則稱，陳女自2021年元月起服務桃園女監物檢室後，常因物檢程序延遲，收容人無法於午、晚餐前收到親友送入之莱餚或物品，案發後還以LINE告知同仁其在監自戕，並向教誨師及調查分類科長，展示傷口。

法官認為，陳女行為雖無「蓄意誤導他人，擴大事端」情形，但有持刀作勢自殘要脅長官、事後告知此事導致流傳在外情事，足以影響機關聲譽，構成違規，申誡一次處分無違誤，駁回陳女訴請，仍可上訴。

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