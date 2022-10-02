快訊／苗栗中興工業區今晨大火　廠房全面燃燒

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣銅鑼鄉中興工業區大揚塑膠公司發生火警，清晨4點多苗栗縣消防局獲火警報案，消防隊到達現場火勢已經全面燃燒，初步勘查無人員受困，由於廠內存放大量有機溶劑(甲苯)及煤油，火場有相當危險性，消防隊以周邊防護及侷限火勢為主，並出動雲梯車及履帶式砲塔噴水車壓制火勢，目前把火勢侷限在1廠和2廠，消防隊全力防制火勢延燒到隔鄰一家家具廠和光電廠。

▲苗栗銅鑼中興工業區2日清晨一家塑膠工廠大火，廠房全面燃燒、黑煙衝天，沒有人員受困。（圖／記者蔡文淵攝）