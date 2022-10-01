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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

酸蔣萬安「政策別人代答」　黃珊珊：政策外包抄襲不可免

▲▼黃珊珊。（圖／記者陳家祥攝）

▲無黨籍台北市長參選人黃珊珊。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

年底選戰腳步接近，無黨籍台北市長參選人黃珊珊、國民黨參選人蔣萬安不約而同提出「5歲納義務教育」的政策。由於先提出該政策的是黃珊珊，1日被問到是否感覺被抄襲？黃說，蔣萬安的政見發表都請別人代答，「那如果代答的話，表示他政策是用外包的，外包的話大概抄襲是不可避免」。

黃珊珊說，當過家的人才知道這個家有多難持，柴米油鹽醬醋茶，要把資源做怎樣的分配，財政紀律是件非常重要的事，政府如果沒有財政紀律，所有東西都會是空頭支票。

「所以重點在於你提出新的政策，必須要提出政策財源在哪，不然就是場災難，無限制的舉債。」黃珊珊說，要舉債還是要財政紀律？就會攸關說是不是大撒幣；是要開空頭支票還是可執行？大家去檢驗你政見內容到底可不可行。

另外，國民黨參選人蔣萬安也提出5歲納入義務教育教育政見，是否感受到被抄襲？黃珊珊說，昨天看到蔣的政見發表，好像都請別人代答，「那如果代答的話，表示他政策是用外包的，外包的話大概抄襲是不可避免」。

黃珊珊指出，蔣萬安陣營也承認台北市教育政策非常好，「好的東西大家抄我們也沒意見，但可能候選人自己還是要吸收一下」。

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