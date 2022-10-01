黃珊珊挺自家接班人又幫時力參選人站台　喊成立跨黨派聯合政府

▲無黨籍台北市長參選人黃珊珊。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨晚突然調整行程，要幫時代力量港湖區議員參選人陳志明站台。由於該區有黃多年子弟兵陳宥丞也要參選，此規劃也引發討論。對此，黃珊珊說，希望說有更多優秀後選人進入市議會，並表示自己用無黨籍參選，就會用無黨籍接納更多人才，希望組成聯合政府，「各黨各派的人我們都會重用」。

黃珊珊說，參選的時候就已經說了，是要超越藍綠，希望爭取最大市民的認同，「陳宥丞是我24年的助理，他跟我的關係已經不用特別去強調」，議員席次是多席次，港湖有9席議員，當然希望說有更多優秀後選人進入市議會，這也是民主常態。

「我們希望大家在爭取最多人支持時，也希望有更多優秀後選人進入市議會，這很正常。」黃珊珊說，希望大家把選舉變成一場嘉年華會，不要變成你死我活，每個人都要爭取最多市民的認同，但希望更多好的人進入市議會。

媒體追問，是否有提前安撫陳宥丞，有預告有該行程？黃珊珊說，「宥丞是我24年的助理，我做什麼決定他都非常清楚」。

另外，昨播出的專訪中提到，掛無黨籍參選是無法拋棄親民黨娘家，媒體今問到，未來加入民眾黨會在你的考量之內嗎？黃珊珊說，她用無黨籍參選，就會用無黨籍接納更多人才，希望組成聯合政府，「各黨各派的人我們都會重用」。

黃珊珊說，希望大家不要用狹隘的黨派來想，台灣政黨政治已經走到瓶頸，柔性政黨、跨越黨派未來必須互相合作，重點在於我們要做些什麼事，理念相同的人都可以合作。