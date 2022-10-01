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吃到飽這2種食物內行人都不碰　他揭內幕「員工也不吃」

▲▼台北吃到飽罷主是哪家？話題引鄉民熱議。（圖／免費圖庫）

▲專門撰寫餐飲美食及情報聞名的《食客老饕》指出，內行人到吃到飽餐廳有2種食物不會拿。（圖／免費圖庫）

記者隋昊志／綜合報導

吃到飽菜色多元、份量沒有限制，向來受到台灣人喜愛，也是不少人的聚餐首選，往往都希望能夠吃好吃滿吃到回本，從選擇開始就精打細算，不過其實有2種食物，是內行人不太會選擇的，就連員工都透露，「我們自己從來都不會吃」。

▲吃到飽,自助餐,BUFFET。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

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▲專門撰寫餐飲美食及情報聞名的《食客老饕》指出，內行人到吃到飽餐廳有2種食物不會拿。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

吃到飽受到民眾歡迎，就是因為菜色種類多，還可以在不浪費食物的情況下，想吃多少就吃多少。專門撰寫餐飲美食及情報聞名的《食客老饕》指出，吃自助餐不用擔心點太多吃不完，而且不但不用事後收拾整理，還有飲料、水果、冰淇淋、點心等選擇，但其實吃自助餐也是有技巧的，有2種食物不但佔胃，還可能會對身體不好。

▲▼Buffet,吃到飽（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲專門撰寫餐飲美食及情報聞名的《食客老饕》指出，內行人到吃到飽餐廳有2種食物不會拿。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

《食客老饕》表示，第一種盡量不要吃的就是冷凍肉類，因為這通常都已經放了很長時間，吃到飽餐廳可能為了節省成本，買進一些因食用期限較短，價格較為便宜的肉品，而且買進肉品後，可能也會先在倉庫存放一段時間才會拿出來。因此，可能吃到冷凍肉品時，有過期的風險，甚至是已經過期，只是一般消費者並不知情罷了。

第二種食物，《食客老饕》直言就是麵食類，尤其是不少人喜歡吃麵食，但這種吃不了多少，肚子就已經被撐飽，其他東西也就吃不下去了，甚至還可能使用品質較差的麵粉製作。而上述的2種食物，不但內行人不會吃，就連一些自助餐員工也透露，「我們自己從來都不會吃」。

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