藍營大咖馬英九、朱立倫全出動！　「領頭羊」侯友宜首跨台北助選

▲國民黨助選團週六全面出動。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

選戰倒數，各候選人競選總部成立活動接連展開，國民黨「助選團」今（1）全力出動，北中南東都有團員身影，其中「藍營領頭羊」侯友宜更是首次跨界到台北市助選，台北市長參選人蔣萬安也當起母雞帶小雞角色，今日一天跑4場市議員競總成立活動，希望可以在選戰倒數幾週，全力衝刺，贏得好成績。

台北市議員候選人競總成立活動，今日就有4場，包含陳重文、李明賢、張斯綱、柳采葳，這幾場不僅眾星雲集，更是新北市長侯友宜首次在北市造勢活動。張斯綱指出，競總成立邀請蔣萬安、前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、副主席連勝文、前主席江啟臣、中廣董事長趙少康、前市長郝龍斌等出席站台力挺，另外，本次更邀請侯友宜跨界站台，這也是侯友宜第一場在北市的活動。

▲國民黨助選團。（圖／記者宋良義攝）

朱立倫也在今日擔任起助選團團長重要的角色，除了一起出席陳重文、張斯綱、柳采葳競總成立大會外，也出席蔣萬安青年後援會成立大會，更在晚間將現身屏東縣長候選人蘇清泉競選總部成立大會暨祈福音樂會，以及在地服務大聯盟挺周佳琪造勢大會。

國民黨27日成立「為你拚好日子」中央助選團，成員包含馬英九、吳敦義、韓國瑜等77位藍營黨政重量級人士，由朱立倫親任團長領軍誓師上陣，要為國民黨這次提名的各級選舉參選人壯聲勢助選，力拚九合一勝選最後一哩路。

