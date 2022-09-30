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1歲童突發燒抽搐急救後仍過世　兒科醫曝主因嘆：真的盡力了

▲▼病房,醫院,手術,病童,嬰兒,新生兒,嬰幼（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲吳昌騰醫師分享日前接診一名1歲童，在經過急診與加護治療後，仍不幸過世。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者隋昊志／綜合報導

幼童因抵抗力較低，一旦生病可能會導致嚴重的後果。時常分享兒科小故事的兒科急診醫師吳昌騰，近日在臉書表示，自己日前接收一名轉診的孩子，雖盡力救治，但最後仍因細菌感染，引發細菌性腦膜腦炎，短短幾天後就過世，這也讓他不禁感嘆「世事無常」，呼籲好好把握跟家人相處的時光。

林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰，日前在臉書粉專「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」分享案例，兒童急診班是12小時一班，白班時間是早上7點到晚上7點，常常遇到病人在交接前1個小時（傍晚6點）來，病情就是又急又快，令人措手不及，幾個月前在上白班與學弟交接班時，學弟告知「幾天前從00醫院轉來那個病人走了！」這也讓他驚呼「什麼？小孩過世了！這麼快！」

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吳昌騰表示，當天2點多接到00醫院的轉診電話，表示有一名孩童發燒一天，出現嘔吐的現象，卻沒有拉肚子，送醫時出現食慾不振、發燒、抽搐等現象，緊急抽血檢驗，發現發炎指數明顯上升，懷疑有嚴重的感染狀況，希望將該名病童轉院，

吳昌騰聽完幼童病況後，立刻同意接收轉院，而該名幼童晚上6點多送進急診時，情況就已經不是很好，在經過PCR檢測陰性後，排除該名病童感染新冠肺炎（COVID-19），高度懷疑是細菌性腦膜炎合併敗血症的情形。因此，醫療團隊第一時間就迅速啟動治療，立即給予廣效抗生素、廣效抗抽搐藥物及降腦壓藥物，一方面監測小孩的生命徵象，一方面緊急聯絡兒科加護病房，在7點左右將小孩轉送加護病房。

沒想到最後孩子仍然在幾天後離世，憶及當時情況，吳昌騰感慨表示，「說真的，我們盡力了！」但孩子的病情進展迅速，即使在加護病房主治醫師努力之下，還是無法挽救孩子的生命，主要原因就是因為細菌感染，引發「細菌性腦膜腦炎」。

吳昌騰提醒，這段時間除了新冠病毒之外，其實還是有一些病毒、細菌需要注意，呼籲家中有幼童的家長們，為了孩子的健康，用餐前勤洗手，在必要的場所也務必戴上口罩，因為生命就是這麼脆弱，疾病就是這麼無情，「世事無常！好好把握跟家人相處的時光！」

（本文經吳昌騰醫師授權使用）

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