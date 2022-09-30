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花蓮分署跳樓法拍！3C產品下殺1折　千坪農地底價44萬

▲▼手機配件等3C商品最為吸睛已下殺1折。（圖／花蓮分署提供，下同）

手機配件等3C商品最為吸睛已下殺1折。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

法務部行政執行署花蓮分署10月「123全國聯合拍賣日」將於10月4日熱鬧登場。本次聯合拍賣會依舊推出各項經濟實惠又划算的法拍物件，其中又以手機背蓋、傳輸線、無線藍芽麥克風等手機配件商品最為吸睛，由於歷經多次減價，已下殺1折出清，有興趣買家務請把握機會，錯過可惜！

▲▼手機配件等3C商品最為吸睛已下殺1折。（圖／花蓮分署提供，下同）

瑞穗鄉下奇美段土地，面積逾千坪農地第三次拍賣，底價44萬2000元。
   
不動產物件均於當日下午3時在花蓮分署準時開標，其中瑞穗鄉下奇美段土地，面積逾千坪，持分全部，本次是第三次拍賣，底價只要44萬2,000元，其他還有花蓮縣秀林鄉、新城鄉等多筆不動產，任君挑選。花蓮分署提醒，詳細拍賣條件、底價、應買資格及文件等，均以拍賣公告所載為準，務請詳閱拍賣公告之內容及訊息。

▲▼手機配件等3C商品最為吸睛已下殺1折。（圖／花蓮分署提供，下同）

2010年出廠2497CC，三陽貨卡。
   
動產方面，當日上午10時於台東縣稅務局（台東市中興路2段729號）拍賣三陽貨卡一部（2010年出廠，2497CC），有載貨需求的業者不妨到場看看。另外下午3時在花蓮分署拍賣「太平洋電線電纜股份有限公司」股票，本次是第二次拍賣，出價只要達前次拍賣底價二分之一就有機會得標，可說是投資最佳時機。

▲▼手機配件等3C商品最為吸睛已下殺1折。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲▼精選茶具組、沙龍級護髮用品、展示桌、衝浪板等。

此外，下午2時30分至3時30分於花蓮分署還有變賣精選茶具組、沙龍級護髮用品、展示桌、衝浪板、飯店用毛巾等。

▲▼手機配件等3C商品最為吸睛已下殺1折。（圖／花蓮分署提供，下同）

詳情可參閱拍賣網站（https://www.tpkonsale.moj.gov.tw/）訊息，以免向隅。
 

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