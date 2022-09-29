10／13開國門0+7免隔離！　7天自主防疫「5大規範」一次看　

▲10/13起改採0+7，7天自主防疫期間仍要遵守相關規定。（圖／指揮中心提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今表示，自10/13零時（航班表定抵臺時間）起，入境人員免除居家檢疫，改須進行「7天自主防疫」，而在7天自主防疫過程中，也要遵守6大要點，其中禁止前往醫院陪病、探病，有2日內家用抗原快篩陰性結果才可外出、上班、上學。

10/13開國門仍訂定每週15萬人次為原則，全面取消居家檢疫，旅客入境前免於「入境檢疫系統」線上申報及免持國內手機門號，也取消開立旅客「入境健康聲明暨居家檢疫通知書」和停止居家檢疫關懷追蹤機制、電子監督措施、健保註記及地方政府居家檢疫關懷服務等措施。

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▲自主防疫期間若快篩陽性，應儘速就醫。

而在檢測方面，入境時，維持由國際港埠現場工作人員向2歲以上旅客發放4劑家用抗原快篩試劑，入境當天或自主防疫第1天（D0/D1）檢測1次，自主防疫期間外出前，需有2日內快篩檢測陰性結果，有症狀時也要篩檢，但檢測結果不追蹤，如快篩陽性則依公布自主防疫指引辦理。而在7天自主防疫期間應遵守以下ㄓ大規範。

1. 入境當天、自主防疫第一天或是匡列為接觸者，當天以家用快篩進行快篩。

2. 自主防疫地點以符合1人1室（獨立衛浴）條件的自宅或親友住所或旅館為原則。

3. 儘量避免接觸重症高風險對象（包括65歲以上長者、6歲以下幼童、免疫不全及免疫力低下者等）。

4. 有症狀請在家休息，如無症狀且有2日內家用抗原快篩陰性結果才可外出、上班、上學，並應全程佩戴口罩。

5. 禁止前往醫院陪病、探病，建議延後非急迫性需求的醫療或檢查，並避免前往長照機構。

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