飛行途中突遭雷擊！義大利客機「燒焦破2個洞」緊急迫降

▲易捷航空一架義大利國內航班日前被雷擊中後緊急迫降巴里機場。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

易捷航空（EasyJet）從米蘭飛往那不勒斯（Naples）的EJU2889航班，在當地18日的航程中突然被雷擊中，造成機翼受損，緊急降落南部第二大城巴里（Bari）。

據《每日星報》報導，這架載有90名乘客的航班，在飛過義大利南部坎帕尼亞（Campania）地區時遇上暴雨，不久後一道閃電一閃而過，正巧擊中這架客機，導致飛機橘紅色的機翼焦黑一片，甚至還燒出了2個黑色凹洞。

受狂風暴雨影響，被雷擊的EJU2889航班無法繼續飛往那不勒斯國際機場，於是機組人員決定更改行程，緊急迫降巴里卡羅爾蒂瓦機場，再用巴士將乘客們送到那不勒斯。幸運的是，這起雷擊並未造成任何死傷事件。

易捷航空發言人指出，飛機在抵達巴里後，航空公司立刻派出了醫務人員到現場查看，「這是我們近15年來第一次有飛機在飛行中遭雷擊，易捷航空為造成的不便道歉」。他們也強調，「乘客與機組人員的安全一直是我們的首要任務。」

專家指出，當雷擊發生時，通常會擊中飛機的機頭或機翼，而電流流過機身後，會經由飛機尾部「放電」，因此閃電劈中飛機並不會進入內部傷害乘客，通常也不會損壞飛機，「這次的緊急迫降事件是十分罕見的」。