台灣最過譽且難吃食物！網點名北中南「3人氣美食」：差點吐掉

▲網友提問「台灣最過譽甚至難吃的食物」，北中南三樣地方人氣美食都上榜。（圖／記者劉維榛攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

台灣以小吃美食聞名，只要逛一圈夜市，絕對讓你飽到撐。日前PTT一篇「日本最過譽食物」，引發網友熱議，現在又有網友提問，台灣有那些是過譽但難吃的食物？同樣引起全台饕客熱烈討論，令人吃驚的是，北中南的特色美食竟然都上榜了。

一名網友在PTT八卦板以「台灣最過譽甚至難吃的食物？」為題發文，表示日前的日本過譽美食文差不多列舉完了，接下來輪到台灣上場，並先提出自己眼中的過譽食物「蒸肉圓」。原PO表示，「蒸肉圓，那個皮根本鼻涕，毫無口感可言，醬汁味壓過肉味，完全不知道在吃三小」。

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▲原PO首先點名清蒸肉圓。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，得票率最高的過譽食物分別為，淡水阿給、台中大麵羹、台南棺材板，可說是北中南特色美食都上榜了，大家紛紛留言，「阿給吧，吃完滿臉問號」、「棺材板，吃完覺得就這樣？」、「台中大麵羹真的吃不懂」、「大麵羹，吃兩口就不吃了」、「欸不對，阿給有譽過嗎？」、「棺材板怪東西，大麵羹最噁心」、「棺材板裡面的料是玉米濃湯，笑死」、「高中第一次和同學去吃阿給，當下真的想吐掉，滿心期待沒想到這麼難吃」、「淡水阿給，超有名超難吃」。

也有不少地方小吃被網友無情提名，「鱔魚意麵 腥味有夠重」、「涼麵加美乃滋，噁」、「大腸包小腸，致癌物大集合」、「丹丹真的過譽。」、「蚵仔煎=垃圾鼻涕、北部粽=垃圾油飯」、「鼎邊銼超難吃」、「龍鳳腿」、「薑汁番茄」、「鹹豆漿」、「甜粽吧？根本是在吃糖水的味道」、「烤玉米 根本在吃醬==」。