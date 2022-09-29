女友養蛇又買蜥蜴　他見「烏龜地上爬」嚇到崩潰：教我克服

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友在臉書PO文求助，女友非常喜歡小動物，之前帶了兩條蛇回家，現在又買了一隻蜥蜴，但他對蟲子和爬蟲類真的喜歡不起來，而且看到烏龜在女友家的地上爬也感到很害怕，希望有人能教他克服恐懼的辦法，「我很愛我女友，很希望能夠跟她一起喜歡這些，也願意花錢跟她一起養動物。」

▲原PO看到女友的寵物烏龜在地上爬會感到害怕。（示意圖／達志影像）

原PO在臉書「靠北女友2.0」的文章中提到，女友前陣子帶了兩條寵物蛇回家，現在又買了一隻蜥蜴，家裡都快變成一座小型動物園了，大約算了一下，目前共有四隻老鼠、一隻烏龜、一隻蜥蜴和好幾條蛇，他可以理解有人會想養貓、狗、倉鼠或雪貂，畢竟很可愛，但他對蟲子和爬蟲類真的喜歡不起來，偏偏女友很喜歡。

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原PO說，女友養寵物沒有花到他的錢，但每次去女友家看到烏龜在地上爬，他都會感到很害怕，所以想請教大家有沒有什麼辦法可以克服恐懼，「我很愛我女友，很希望能夠跟她一起喜歡這些，也願意花錢跟她一起養動物。」

文章公開之後引起網友熱議，大家紛紛留言替原PO加油打氣，並建議他可以多花點時間和女友的寵物們相處，「第一次看到有人怕烏龜，其實牠們不凶的，不要去惹人家生氣就好，畢竟烏龜也有脾氣，我覺得你可以試著去接觸這些小動物，或許感受到牠們的個性後，你就不會這麼抗拒」、「幫忙一起照顧，產生感情以後，你就會覺得牠們可愛」。

也有另一派網友認為，若原PO嘗試過後還是無法接受女友的寵物，或許就該好好考慮是否要繼續維持這段感情，「價值觀不合別勉強了，不是每個人都喜歡動物」、「勉強不來的就是勉強不來，放過自己吧」、「女友可能比較需要一個可以接受她養小動物的人」。