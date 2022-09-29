　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女友養蛇又買蜥蜴　他見「烏龜地上爬」嚇到崩潰：教我克服

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友在臉書PO文求助，女友非常喜歡小動物，之前帶了兩條蛇回家，現在又買了一隻蜥蜴，但他對蟲子和爬蟲類真的喜歡不起來，而且看到烏龜在女友家的地上爬也感到很害怕，希望有人能教他克服恐懼的辦法，「我很愛我女友，很希望能夠跟她一起喜歡這些，也願意花錢跟她一起養動物。」

▲烏龜,小烏龜,龜殼,龜。（圖／達志／示意圖）

▲原PO看到女友的寵物烏龜在地上爬會感到害怕。（示意圖／達志影像）

原PO在臉書「靠北女友2.0」的文章中提到，女友前陣子帶了兩條寵物蛇回家，現在又買了一隻蜥蜴，家裡都快變成一座小型動物園了，大約算了一下，目前共有四隻老鼠、一隻烏龜、一隻蜥蜴和好幾條蛇，他可以理解有人會想養貓、狗、倉鼠或雪貂，畢竟很可愛，但他對蟲子和爬蟲類真的喜歡不起來，偏偏女友很喜歡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，女友養寵物沒有花到他的錢，但每次去女友家看到烏龜在地上爬，他都會感到很害怕，所以想請教大家有沒有什麼辦法可以克服恐懼，「我很愛我女友，很希望能夠跟她一起喜歡這些，也願意花錢跟她一起養動物。」

文章公開之後引起網友熱議，大家紛紛留言替原PO加油打氣，並建議他可以多花點時間和女友的寵物們相處，「第一次看到有人怕烏龜，其實牠們不凶的，不要去惹人家生氣就好，畢竟烏龜也有脾氣，我覺得你可以試著去接觸這些小動物，或許感受到牠們的個性後，你就不會這麼抗拒」、「幫忙一起照顧，產生感情以後，你就會覺得牠們可愛」。

也有另一派網友認為，若原PO嘗試過後還是無法接受女友的寵物，或許就該好好考慮是否要繼續維持這段感情，「價值觀不合別勉強了，不是每個人都喜歡動物」、「勉強不來的就是勉強不來，放過自己吧」、「女友可能比較需要一個可以接受她養小動物的人」。

►厚切超美味「鮭魚菲力」特價！嚴選好物、冰箱必囤

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
快訊／饒舌歌手猝死浴室！　享年59歲
Jennie清純形象毀了！手機疑藏18禁圖　裸體猛男照外流
NBA球星自爆睡了啦啦隊員！　害她被開除
台積電600以下閉眼買　「現跌到4字頭」更該買！股價回升時間
投資客落難！帥過頭「慘賠3億」　自曝：有錢也只開查某
快訊／確定了！　「0+7」10月13日上路
預言綠營年底「這3地」慘敗！　媒體人曝：他將大贏40萬票
Jennie更多私照外流！　GD、Kai都有

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

10／13「入境0＋7不用關」！五大重點一次看

砰！花蓮「神秘巨響」嚇到在地人　網猜F-16飛行音爆

普信男搭訕正妹秀對話「她答應交往了？」　網傻眼勸：去看醫生

航空迷注意！星宇推iPhone14「A350主題手機殼」　今午12時開賣

撞臉許瑋甯！銘傳31國慶金釵金帥亮相　口罩遮臉改練「眼睛微笑」

高鐵國慶狂銷近30萬張票「客滿時段出爐」　車廂換氣神物首曝光

女友養蛇又買蜥蜴　他見「烏龜地上爬」嚇到崩潰：教我克服

海底撈店員舉燈牌唱生日歌　「男友暴怒1舉動」嚇哭她！全場尷尬爆

國慶連假來了　全台14處國家森林遊樂區半價優惠

周玉蔻被民進黨拋棄「暫時消失」？他揭3字關鍵　曝攤牌時機

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

《嗨！營業中》新店長！鬼鬼：像魁儡　對打楊銘威...炎亞綸「擔心他很無聊」

林心如率「光」露營...記者都擔心　將離家笑曝：霍建華在約朋友了XD

哈哈3歲女兒罹罕病！「全家都辛苦」　星心疼：我寧願生病的是我

黑車單行道逆向被叭仍不讓　3機車「並排前進」合力逼退

斯里蘭卡巧手伯改造睡蓮　純天然項鍊花驚豔盛開！

10／13「入境0＋7不用關」！五大重點一次看

砰！花蓮「神秘巨響」嚇到在地人　網猜F-16飛行音爆

普信男搭訕正妹秀對話「她答應交往了？」　網傻眼勸：去看醫生

航空迷注意！星宇推iPhone14「A350主題手機殼」　今午12時開賣

撞臉許瑋甯！銘傳31國慶金釵金帥亮相　口罩遮臉改練「眼睛微笑」

高鐵國慶狂銷近30萬張票「客滿時段出爐」　車廂換氣神物首曝光

女友養蛇又買蜥蜴　他見「烏龜地上爬」嚇到崩潰：教我克服

海底撈店員舉燈牌唱生日歌　「男友暴怒1舉動」嚇哭她！全場尷尬爆

國慶連假來了　全台14處國家森林遊樂區半價優惠

周玉蔻被民進黨拋棄「暫時消失」？他揭3字關鍵　曝攤牌時機

陳文茜FB整理遺照驚寫「小胖走了」！　親友查證：此胖不是袁惟仁

富及第微波爐現省近5千元！「黑＋玫瑰金」超美型　加熱、解凍都方便

18歲甜妹剛考上大學「遇車禍身亡」！生前立志當醫護　器捐救6人

未來五年繼續外交鬥爭風格！　陸官方：台灣問題堅決回擊挑釁行徑

【廣編】家樂福文化藝術季　免費體驗「藝饗不到」永續精神

淡水男摸走女店員手機　帽子內還藏毒品！被逮竟喊「警察栽贓」

10／13「入境0＋7不用關」！五大重點一次看

大陸網紅選港姐…被問「哪個鄉下來的」　退賽爆內幕：他們超沒禮貌

淨化選風！花蓮地檢署檢察長親赴警分局　傳授查察賄選技巧

求妻回家要先繳30萬元　人夫拒付「忍3年」放棄了

被女同學手上花束碰到　調皮弟回擊慘遭壓制XD

生活熱門新聞

《星光》歌手嫌駐唱1200元太少：你看不起我？

他目擊「金髮阿兵哥」嘆：時代不一樣了　一堆學長氣炸

「最容易搞小三」3星座老公！破解方法看這

即／18號洛克誕生大轉彎！6天3颱全閃台

花蓮出現超巨爆炸聲　在地人驚：有被嚇到

什麼台語只有老一輩講？　網推2字

外送員步行送餐被醫護嫌慢！他負評超心寒

兒子作業寫錯卻被打勾！媽一問懂了

2008年掀金融海嘯　苦主曝「碩博士搶做工友」

今宣布10/13開國門！解封8大QA一次看

王鴻薇戰周玉蔻「在地上滾阿」　16年前畫面被挖出

賈永婕見證嚴法師　自稱女神要啾咪讓婆婆傻眼

德國妹「想了一輩子才來台灣」　見這幕喊太誇張

女友不穿內衣遭同學猛盯！他聽3字回覆怒了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

《星光》歌手嫌駐唱1200元太少：你看不起我？

劉德華來台「只邀S媽吃火鍋」　小S傻眼

他目擊「金髮阿兵哥」嘆：時代不一樣了　一堆學長氣炸

Jennie手機留情史證據！　歷任花邊男友GD、Kai私照外流

iPhone用久電池健康度狂掉？他揭真相破迷思

「最容易搞小三」3星座老公！破解方法看這

李玟錄《中國好聲音》發飆影片流出！怒吼：可以解釋嗎

快訊／「0+7」10月13日上路　2日內陰性才可出門

即／18號洛克誕生大轉彎！6天3颱全閃台

高雄「電信大樓」被抄　他正要與人連結遭逮

教練確診　林昀儒被迫退出世界桌球團體錦標賽

花蓮出現超巨爆炸聲　在地人驚：有被嚇到

什麼台語只有老一輩講？　網推2字

最快2024實施義務役1年制？7大Q＆A一次看

遭周玉蔻嗆小心「深圳召妓片」外流　郭正亮曝行程：怎可能去幹嘛

更多

最夯影音

更多
廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」
女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面