ET專訪／「提名鍾東錦恐1屍22命」　謝福弘：國民黨不能這麼做

▲謝福弘獲國民黨提名競選苗栗縣長，誓言守住苗栗這片藍天。（圖／謝福弘競選總部提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣國民黨縣長參選人謝福弘日前接受《ETtoday新聞雲》專訪，表達他起步雖晚，但在政治和地方治理有數十年的正統訓練，人生經歷清白，才會獲得國民黨提名及地方派系大佬支持參選苗栗縣長，對勝選也深具信心。

問：坊間對於國民黨內競爭的討論度，並不亞於國、民2黨間的競爭，鍾議長對於黨中央不辦初選耿耿於懷而參選到底，您的解讀?

謝：我們國民黨提名的縣市首長候選人的名單，一字排開各個候選人都是一時之選，提名過程中，黨內也不斷與鍾議長溝通協調，但都是枉然，對他而言只要是不提名他都是黨對不起他，但是我們很務實地來看，民進黨最希望鍾東錦代表國民黨參選，因為這樣民進黨就會找到著力點，而且民進黨選舉的能力是強過執政能力的，一旦苗栗國民黨提名鍾議長，那勢必是腥風血雨，傷及全台國民黨的候選人，國民黨中央不能這麼做，也不敢這麼做。

你看林智堅的兩篇碩士論文抄襲，就讓民進黨元氣大傷，如果鍾議長的前科被挖出來攻擊，只怕國民黨會一屍二十二命，這不是開玩笑。加上國民黨是一個負責的政黨，提名候選人本來就有排黑條款，因此這次選舉的提名經得起檢驗，提名身家清白沒有特殊副業的候選人，是國民黨的責任與義務，這樣才對得起苗栗人對國民黨的支持。

▲謝福弘說，他身家清白，沒有經營特殊副業，國民黨的提名經得起考驗。（圖／謝福弘競選總部提供）

問：國民黨中央目前提供那些資源奧援您?

謝：其實在正式提名後，黨中央的資源就直接支援到選舉團隊，不只在最新的政策議題及選舉環境的掌握，天天都與我們團隊連線。而且黨中央其實全力配合我們陣營的要求，像是自參選以來馬英九總統，侯友宜市長，蔣萬安委員、張善政市長候選人、盧秀燕市長、楊文科縣長等，都與謝福弘共同造勢。未來會有更多藍軍天王、天后到苗栗陪同謝福弘一起向選民訴求，我相信正藍軍會大團結贏得勝選。

▲▼謝福弘強調是正藍軍，議題和選舉環境掌控和黨中央同步，相信藍軍會團結贏得勝選。（圖／謝福弘競選總部提供）

問：各家民調互有領先，會操作或擔心棄保效應嗎?

謝：真實的民調是要投票那天才知道，在這段期間有很多新聞拿民調帶風向，甚至故意拿一些很舊的調查來誤導，讓大家以為是最新的，其實都是對手陣營緊張的表現。因為春江水暖鴨先知，謝福弘的客廳會或政見說明會，會場必定是爆滿，而且9月18日謝福鴻競選總部成立當天，我們預估三千人，結果來了五千人，加上許多公開的指標平台也呈現謝福弘的聲勢不斷爬升，我相信正藍軍會做出正確的選擇。

至於棄保的話題，對手陣營從距離選舉還有4個月就在操作棄保，但是並沒有成功，我們苗栗競選總部造勢依然大爆場，這代表民眾並沒有被影響，我們的步伐穩健，因為選民會讓優質的好人得到勝利，選舉到最後只有棄惡保善，不用擔心。

▲9月18日競選總部成立預估3千人來了5千，謝福弘陣營信心大增。（圖／謝福弘競選總部提供）

問：苗栗縣民為何要把票投給您?國民黨執政和民進黨執政對苗栗縣民的差別?

謝：我想國民黨之所以長期被苗栗縣民信賴，除了我們執政的期間，兩岸和平親美親日，農產品出得去，遊客進得來，重點是國民黨良心執政，不會發生在人民生命受到威脅時還擋疫苗捐贈，或是關電視台這種開民主倒車的行為。另外我們國民黨執政想的是執政要怎麼樣有利於民眾，加上我們歷任劉政鴻縣長、徐耀昌縣長都為苗栗做很多事，鄉親感受點滴在心頭。

而民進黨執政太多意識形態，一天到晚意識形態改課綱，為自己的利益養一堆1450洗風向，現在民進黨為了選舉護航林智堅，甚至顛倒黑白不惜摃上台大想愚弄全國民眾，這是苗栗人不能接受的。

▲謝福弘向苗栗鄉親喊話:民進黨執政太多意識形態，國民黨提名的謝福弘值得信賴。（圖／謝福弘競選總部提供）