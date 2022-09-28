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打開脊髓空洞症「黑盒子」20年　首份台灣本土案例研究登國際期刊

▲亞大副醫副院長林志隆（左）的罕病「脊髓空洞症」台灣本土研究首登國際期刊 。（圖／亞洲大學附屬醫院提供，下同）

▲亞大副醫副院長林志隆（左）的「脊髓空洞症」台灣本土研究首登國際期刊 。（圖／亞洲大學附屬醫院提供，下同）

記者游瓊華、高堂堯／台中報導

亞洲大學附屬醫院副院長林志隆將治療罕病「脊髓空洞症」20年來的70名個案與國際研究相較，發現國人從出現症狀到確診，歷時長達5年以上，但手術後併發症遠低於國外數據，顯見台灣醫療達國際水準，該研究已獲國際期刊《亞洲外科雜誌（Asian Journal of Surgery）》刊登，他希望藉由首份台灣本土案例研究，鼓勵國內病患儘早發現就醫，可大幅提升預後、改善生活品質。

兼任亞大附醫神經外科主任的林志隆表示，脊髓空洞症的病因可分為先天性及後天性：包括發育異常、脊髓外傷、脊髓神經膠質細胞瘤、脊椎側彎、感染等；因脊髓內積水壓迫神經，引起感覺異常、大小便失禁、頭痛、脖子痛，甚至有肢體無力等症狀，且會逐漸加重，嚴重者會終生癱瘓，發生率約為10萬分之2至4。

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初期症狀皆以疼痛、痠麻表現，常被視為退化性疾病，醫師常難以察覺真正病因，患者更因病情逐漸加重，被迫遍尋各科四處求診，同時忍受身體痛苦和心理壓力，家人負擔也隨之增加。

▲罕病「脊髓空洞症」台灣本土研究首登國際期刊 。（圖／亞洲大學附屬醫院提供）

林志隆2002年首次接觸因車禍造成胸椎骨折、下半身癱瘓的患者，經過20多年後，手部竟開始逐漸無力，經轉診給他安排核磁共振檢查後發現影像異常，但仍不清楚該病原貌，於是將資料傳給國外學者請益，「沒想到就這樣打開黑盒子」，並經鑽研後發明「空洞-第四腦室」引流手術，取代將脊椎積水部位引流方式，在2006年正式發表並刊登國際期刊，成為國際共用標準術式之一，20年來累積超過200個治療及手術個案，也讓他躍升該病症國際醫療權威。

林志隆今年建立台灣本土首份脊髓空洞症研究報告，也是東南亞首篇針對臨床特徵及手術預後的文章，建立未來國內臨床治療的準則；其重點如下：首先是國內患者後天外傷致病的比例將近83%，明顯比國外統計為高，其次，患者從出現症狀到確診的過程，長達5年以上，與國外平均約210天即可確診並啟動治療相較，忍痛時間大幅延長，生理及心理壓力更大。

不過林志隆指出，國內患者出現術後復發、引流管重置以及手術併發症的比率，相較美日德國等國比例明顯為低，顯見國內醫療水準已具國際水平，如果僅發生在頸椎部位，且只有感覺神經的問題，則有高達9成比例預後良好；他希望藉此提升患者、家屬以及醫護人員關注度，鼓勵早期發現、治療，減少醫療照護成本，提供更完整的醫療服務，也讓患者享受更佳生活品質。

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