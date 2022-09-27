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社會 社會焦點 保障人權

樹林2高職女過馬路…遭闖黃燈騎士撞上！她白鞋噴飛痛苦倒地

記者陳雕文／新北報導

新北市樹林區一名騎士趕著送貨，26日下午4點多沿保安街一段往迴龍方向直行疑似闖黃燈，正要穿越大安路的斑馬線時，2名年僅16歲的樹人家商女學生剛好衝出來，雙方發生擦撞倒地，騎士跟其中一名女學生四肢挫傷。警方初步研判，騎士未禮讓行人因此肇責較大，將面對行政罰鍰與後續賠償問題。

▲▼車禍瞬間。（圖／民眾提供）

▲2高職女奔跑過馬路時遭機車擦撞，一名女學生白鞋噴飛痛苦倒地，另一名女學生跌坐在地。（圖／民眾提供）

案發當時，2名女學生看到綠燈想趕緊通過，因此在人行穿越道（斑馬線）上奔跑，快到對面馬路時，遇上疑似搶黃燈的22歲彭姓送貨員，彭男反應不及擦撞，3人狼狽倒地，女學生的小白鞋噴飛、機車還彈撞到一旁的公車，所幸傷者送醫皆無大礙。

▲▼送貨員疑闖黃燈（紅圈處），即將撞到走在斑馬線上的學生。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲送貨員疑闖黃燈（紅圈處），即將撞到走在斑馬線上的學生。（圖／記者陳雕文翻攝）

車禍過程恰巧被民眾行車紀錄器拍下，並PO上臉書社團【樹林人】，網友看到影像紛紛留言，「怎麼看都覺得是機車騎士的問題」、「騎機車的要賠慘了」、「此舉與殺人無異」；樹林警方表示，彭男酒測值為0.00MG/L，行經斑馬線上有行人穿越時，不暫停讓行人通過，將處1200元以上3600元以下罰鍰。

據了解，當時彭男疑因闖黃燈撞上行人，導致貨品無法如期送到，還要面對罰鍰及傷者的後續賠償責任。

▼騎士趕著送貨，結果疑因闖黃燈肇事，除了自己手腳擦挫傷還要面對後續賠償問題。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼騎士。（圖／記者陳雕文翻攝）

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