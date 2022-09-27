「超強運4星座」入秋旺到爆！　貴人牽線、愛情事業兩得意



▲進入秋天，有4個星座的愛情事業兩得意。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／林懿捷報導

上周五(23日)正式進入「秋分」的節氣，除了日夜溫差越來越大，秋天也是一個幸福豐收的季節，在這樣喜悅的日子，有哪幾個星座能享受到天神眷顧的好運呢？塔羅牌老師艾菲爾就分享了，「四個秋天財運愛情雙豐收星座」，現在就來看看自己有沒有上榜吧！

天秤座

秋天是天秤受人矚目的時刻，幸運之星「木星」，在你的夫妻宮照拂，讓你在與人進行合作，或是與伴侶的關係，都有進展順利；無論是事業還是愛情，都能迎來好結果，讓過去勞心勞力的你，終於獲得應有的收獲。你對自己信心大增，運勢也隨之上揚，將有好機會降臨在你的事業，千萬別錯過了，而這波好運很可能一路旺到年底。愛情上，近期會有許多主動且熱情對象出現，就差你點頭認識了，在秋冬季節脫單的機會特別大，請好好把握！

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巨蟹座

秋天是巨蟹容易喜獲贊賞的好時機。幸運之星「木星」進入你的工作宮，巨蟹將能量滿滿，就等著奮力一搏，主管、同事、客戶都能看到你的優秀，貴人也會出現，拉拔你、甚至給你翻身的好機會，可盡情在事業舞臺上揮灑。愛情上進入深秋，大約在10月有「金星」的加持，使你桃花滿滿、魅力綻放，很容易博得眾人的好感，而前來向你搭訕，若想在年底前脫單，一定要把握每次朋友的邀約聚會，此時此刻，正是你桃花開的最佳良機。

雙子座

秋天是雙子貴人運爆棚的時刻。有大吉星「木星」在你的「福德宮」加持，職場人緣翻漲，與同事相處融洽，即使陷入困難都有貴人前來幫忙，領導、主管也會注意到你的努力成果，加薪拿獎金的機會特別高。愛情上，有伴的雙子感情穩定，加上越到年底，想定下彼此的念頭就越強，可望能在2022年結束前，就順利領證結婚；而單身者喜提貴人牽紅線，近期若有長輩聚會、朋友介紹請務必參加，很快就能邂逅情投意合的好對象。

射手座

秋天是射手福氣滿滿的大好時機，若你還沒有感覺到運氣好轉，那可能是你被自己困住、作繭自縛了，因為大吉星「木星」進入你的愛情宮位，此時你將順風順水。愛情方面，無論單身或有伴的射手都是喜事臨門，單身者可以在工作場合遇見怦然心動的對象；有伴者的射手感情甜蜜、進展迅速，和另一半彼此的工作、經濟、居住條件都穩定下來，可以考慮見雙方家長，規劃未來，讓彼此真正定下來吧！另外此宮位也代表「偏財」，像是中獎、紅包、獎金、撿到錢等天下掉下來的好運，也會降落在射手座身上。