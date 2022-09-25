苗栗獅潭仙山女登山客墜30米！人力接駁花3小時助脫困

▲苗栗獅潭仙山昨(24)日有一名女登山客在三角點附近墜落30米深山谷，所幸只有身體擦挫傷。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣獅潭鄉仙山三角點，昨(24)日傳出登山客摔落山谷意外，40歲的賴姓女子與友人到苗栗獅潭仙山登山，不慎摔落30公尺深的山谷，同行友人趕緊報案，警消獲報前往救援，救難人員接觸傷者後，將傷者用頸圈固定，再用人力接駁的方式將傷者搬運至登山口，用救護車送醫，傷者多處擦挫傷、意識清楚，沒有生命危險。

苗栗消防局24日上午9時許接獲報案稱，仙山三角點有民眾墜落山谷，派遣獅潭消防分隊出勤救援，警義消出動十多人前往救援，在11點左右接觸患者，發現患者身上多處擦挫傷，救難人員先將傷者用頸圈固定，再用人力搬運的方式將傷者搬運至三角點，稍作休息後再搬運到登山口，用救護車送醫，所幸傷者意識清楚。

據了解，墜落山谷的登山客是來自台北樹林的40歲賴姓女子，與友人到苗栗獅潭仙山登山，經過三角點要下山時，不慎摔落30公尺深的山谷，同行友人趕緊報案，救難人員花了3個小時才協助傷者脫困，初步檢視賴女傷勢，發現右眼角上方擦傷、頸部腫脹、左手掌撕裂傷、嘴唇擦傷，沒有生命危險。

仙山位於台灣苗栗縣獅潭鄉新店村、永興村與南庄鄉蓬萊村交界處，標高967公尺，是台灣知名的小百岳之一，因向北可可眺望「神仙縱走」，且附近有知名的靈洞宮，假日登山客絡繹不絕。