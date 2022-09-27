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向NCC檢舉周玉蔻民視「辣新聞」1天爆增32件

▲▼張淑娟提告周玉蔻 周玉蔻到場道歉 王鴻葳。（圖／記者屠惠剛攝）
▲周玉蔻（右）、王鴻葳兩人26日互相飆罵10分鐘，激烈爭吵畫面引起社會關注。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳世昌／台北報導

資深媒體人周玉蔻爆料「前中國小姐張淑娟曾與總統府前秘書長蔣孝嚴有緋聞」引發爭議，NCC（國家通訊傳播委員會）統計截至27日上午，接獲32件民眾陳情檢舉周玉蔻在民視「辣新聞」節目中的言論不實、未做事實查證。NCC發言人翁柏宗表示，將整理資料後，先送外部專家學者組成的「廣播電視節目廣告諮詢會議」審議，再由NCC委員會做最終是否處份決議。

根據NCC統計，昨(26)日並未收到任何一件有關周玉蔻、辣新聞的陳情案，僅隔1日爆增為32件。

▲▼張淑娟提告周玉蔻 周玉蔻鞠躬道歉。（圖／記者屠惠剛攝）
▲張淑娟（左2）26日提告周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）

26日周玉蔻曾前往北檢，對著現場媒體鏡頭鞠躬道歉，沒想到下一秒又與一旁的國民黨台北市議員王鴻薇（受張淑娟委託到場發聲明澄清）發生衝突，兩人互相飆罵10分鐘，激烈爭吵畫面引起社會關注。

官員指出，NCC目前收到32件陳情案都是指「民視辣新聞」節目內容不當，有的是指內容不實，有的是內容未查證，有的是要求更換主持人，或是沒有明確日期的概括陳述，需要一點時間來整理，之後將依SOP程序進行處理。

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