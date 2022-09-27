國3驚險追撞影片曝光　貨櫃車側翻滑行4秒「濺出一排火花」

記者蔡文淵、柯沛辰／苗栗報導

國道3號北上148.9K苗栗通霄路段24日深夜10點多發生一起追撞事故，一輛貨櫃車遭後方拖板車追撞，當場失控翻覆，還拖行刮出大量火花，最後橫躺路中央，導致全線封閉，車流回堵約3公里。如今後車行車紀錄器曝光，還原當下關鍵8秒鐘，過程令人怵目驚心。

苗栗縣消防局24日深夜10點57分接獲民眾報案，稱國道3號148.9公里處發生車禍，一輛貨櫃車橫躺在路中央，司機疑似遭夾困，因此立即出動2車5人前往救援。

▲貨櫃車橫躺在路中央，導致全線一度封閉。（圖／記者蔡文淵翻攝）

不過，由於現場全線封閉、車流堵塞，救護車無法通過，最後是救護人員徒步穿越路肩，才接觸到患者，所幸司機意識清楚，主要是頭部撕裂傷，包紮止血後無大礙。經國道警察協助指揮，加派的救護車從通霄出口逆向到場，總算將傷者送醫救治。

▲▼國3北上149K車流回堵，車輛動彈不得，救護車也受阻。（圖／高公局）

當時行駛在後方的車輛拍下整段過程，可見一輛拖板車行駛在外側車道，但疑似未保持安全車距，也未注意車前狀況，意外追撞正前方一輛貨櫃車，導致貨櫃車失控衝進內線車道，隨後撞上分隔島側翻，滑行了數公尺，在地面刮出大量火花。

後方駕駛意識到狀況不對，當下急踩煞車，幸運逃過一劫，也近距離目睹整個車禍過程。影片在網路上曝光後，許多網友紛紛留言，「後面的拖板車是在度估？」、「後面的學長八成開到睡著或分心玩手機」、「如果旁邊有小車的話，大概就扁了」、「夭壽，整個火花濺起」、「全黑路段真的很危險，開久容易恍神」還有人注意到「駕駛跟副駕駛好淡定...」掀起熱議。

▼貨櫃車側翻滑行4秒，濺出大量火花。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▼貨櫃車車頭扭曲變形。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

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