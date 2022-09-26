10月最Chill城市野營就在衛武營　還有艾怡良、告五人唱給你聽

▲不用跑山區就能體會野營生活，風格露營包廂預約即將上線。（圖／高雄市觀光局提供）

記者許宥孺／高雄報導

喜歡野營的人一定要筆記下來了！高雄市觀光局和時尚品牌雜誌GQ強強聯手，將於10月15、16日在衛武營戶外草地舉辦城市野營，還有美食市集、風格露營包廂，艾怡良、告五人、家家等超強卡司也會輪番上陣演出，讓你不用跑山區，就能體驗最Chill的野營樂趣。

GQ城市野營品牌首度南下高雄舉辦，市長陳其邁表示，近年來戶外露營一直是國人旅遊的熱門選項，不論是自備裝備的山林野營，或是空手即可入住的豪華露營，都十分受到歡迎，露營不只有睡袋和帳篷，更是實踐美好生活的態度。

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▲嚴選裝備品牌市集，夢幻逸品一次買足。（圖／ㄍ高雄市觀光局提供）

GQ城市野營品牌將於10月15、16日於衛武營戶外草地舉行，兩天活動有限定美食菜單、夢幻裝備逸品及玩樂手作體驗，用多元的露營元素、打造生活節奏與儀式感，在都市的水泥叢林中重新塑造大家對Outdoor生活的想像。

▲人氣歌手與流行樂團現場演唱，全日音樂不停歇。（圖／高雄市觀光局提供）

觀光局指出，2022高雄城市野營有最具風格的露營帳與露營車展示、職人現場利用戶外刀以最原始的方式升火、手網烘豆等戶外生活技巧、超過20間嚴選露營裝備和風格選物，滿足露營新手及資深玩家的裝備控，還有美食市集、風格露營包廂及超強音樂舞台表演，特別邀請鼓鼓呂思緯、魏嘉瑩、告五人、原子少年火星Mars、家家、艾怡良等超強卡司，歡迎民眾帶著野餐墊到衛武營藝文中心戶外草地上享受秋日最Chill的野營樂趣。

▲在草地上隨著音樂搖擺，享受最Chill的午後時光。（圖／高雄市觀光局提供）