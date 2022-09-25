　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

禮樂和鳴　儒行雙城　上海孔子文化節開幕

記者趙禕/上海報導

以「禮樂和鳴，儒行雙城」為主題的2022年度上海孔子文化節，今天在上海嘉定孔廟開幕；分別設在上海和台北的會場透過視訊直播，隔著海峽在雲端雙城聯動，同聲相應，共同唱誦儒家經典、傳承中華文化。

▲2022年度上海孔子文化節透過視訊在上海、台北同步開幕。（圖／記者趙禕攝）

▲2022年度上海孔子文化節透過視訊在上海、台北同步開幕。（圖／記者趙禕攝）

本屆上海孔子文化節將以「崇德尚文篇」、「儒韻和風篇」、「風雅怡人篇」三大主題舉辦一系列活動，包括「閱讀走進如常生活」系列活動、「青少年學《論語》書畫作品創作大賽」、「明徹四時千尋江南」公共文化藝術展、書法家朱曉東《漫談周禮與商周青銅器》的明倫文化講堂、上海大學中外學生體驗中華優秀傳統文化活動、「文薈茶話」特色茶藝誦讀體驗活動、小學生開筆禮等，同時還將邀請五湖四海的手藝人打造一場富有藝術氣息的市集，彙集嘉定特色農產品等好物直送市民手中。

開幕儀式由上海市台辦副主任陽禮華、上海市嘉定區委常委宣傳部部長顧惠文、上海市嘉定區委常委唐曉林、上海市台協常務副會長也是嘉定區工委會主委李錦漳、上海市嘉定區文旅局局長姚偉、上海市嘉定區嘉定鎮街道党工委書記徐嶸等人點化杏花，點亮杏冠，點開杏壇，共同啟幕。

▲出席嘉賓共同啟動孔子文化節系列活動。（圖／記者趙禕攝）

▲出席嘉賓共同啟動孔子文化節系列活動。（圖／記者趙禕攝）

中共嘉定區委常委唐曉林表示，兩岸同胞同受中華文化滋養哺育，具有共同的文化基因和價值理念。希望以「禮樂和鳴，儒行雙城」為主題，進一步深化和鞏固兩岸同胞同根同源的文化傳承，在展示中華優秀傳統文化神韻魅力的同時，暢通兩岸文化交流的橋樑，敞開交流的心靈，讓文化多彩，讓民心互通，攜手共鑄中華民族偉大復興。

▲中共嘉定區委常委唐曉林。（圖／記者趙禕攝）

▲中共嘉定區委常委唐曉林。（圖／記者趙禕攝）

在台北分會場，台北市議員秦慧珠表示，上海市跟台北市這些年來在文化、經貿、教育方面有許多互動，孔子文化節是其中有成就而且重要的項目。幾千年來每一個中國人受到孔子文化深厚的影響，比如孝順父母、與朋友相處，以及「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」這樣對社會工作、社會福利、社會服務形成重要標準的理念。兩岸透過孔子文化節交流紀念孔子，對中華文化非常有貢獻。

▲台北市議員秦慧珠。（圖／記者趙禕攝）

▲台北市議員秦慧珠。（圖／記者趙禕攝）

大陸全國台企聯會長李政宏透過視訊表示，中華文化是兩岸同胞的根和魂，作為中華文明的傳承者，全國台企聯願與兩岸各界有識之士攜手，進一步加強經貿文化交流，共同傳承和弘揚中華優秀傳統文化，增進兩岸同胞的文化認同、民族認同，建設共同精神家園，推進祖國和平統一進程，助力中華民族偉大復興。

▲大陸全國台企聯會長李政宏。（圖／記者趙禕攝）

▲大陸全國台企聯會長李政宏。（圖／記者趙禕攝）

今天的開幕式規劃了詩、禮、樂三大篇章，以漢唐古典舞《玉人舞》拉開序幕之後，有包括來自上海和台灣8位嘉賓分別誦讀和闡述《詩經》名篇名句的人文閱讀短視頻《我們的詩》、來自台灣的舞蹈藝術家李偉淳獻演舞蹈《問禮》展示禮樂在中華文明中的世代傳承和生生不息、還有詩經聯唱《風雅頌》等精彩表演。

▲今天開幕儀式上的表演《玉人舞》。（圖／記者趙禕攝）

▲今天開幕儀式上的表演《玉人舞》。（圖／記者趙禕攝）
▼來自台灣的舞蹈藝術家李偉淳獻演舞蹈《問禮》。（圖／記者趙禕攝）

▼來自台灣的舞蹈藝術家李偉淳獻演舞蹈《問禮》。（圖／記者趙禕攝）

▲▼來自兩岸的嘉賓分別誦讀和闡述《詩經》名篇名句。（圖／記者趙禕攝）
▲▼來自兩岸的嘉賓分別誦讀和闡述《詩經》名篇名句。（圖／記者趙禕攝）

▲▼來自兩岸的嘉賓分別誦讀和闡述《詩經》名篇名句。（圖／記者趙禕攝）
▼詩經聯唱《風雅頌》。（圖／記者趙禕攝）

▼詩經聯唱《風雅頌》。（圖／記者趙禕攝）

活動在鐘鼓聲中，以台北孔廟祭典上八佾舞表演視頻為背景，兩岸雲端同步表演莊嚴肅穆的八佾舞，展示中華修身習禮文化，並在演出者齊聲誦唱「儒行雙城　天下大同」聲中點燃全場高潮氣氛。

▲▼兩岸雲端同步表演八佾舞，並齊聲誦唱「儒行雙城　天下大同」。（圖／記者趙禕攝）

▲▼兩岸雲端同步表演八佾舞，並齊聲誦唱「儒行雙城　天下大同」。（圖／記者趙禕攝）

▲▼兩岸雲端同步表演八佾舞，並齊聲誦唱「儒行雙城　天下大同」。（圖／記者趙禕攝）

舉辦上海孔子文化節活動的上海嘉定孔廟始建於宋朝嘉定十二年（西元1219年），因為「規制崇宏，甲於他邑」而有吳中第一之稱；七百多年來整修、重建、增建了70多次。現在是中國科舉博物館，介紹中國科舉制度歷史，科考過程，還有很多狀元進士的試卷。裡面還有一條碑廊，將歷年收集的歷代書畫家的書法藝術、碑刻等嵌於壁間，包括黃庭堅、文徵明等的珍貴手跡，具有重要的史料價值。

▲▼上海嘉定孔廟。（圖／記者趙禕攝）

▲▼上海嘉定孔廟。（圖／記者趙禕攝）

▲▼上海嘉定孔廟。（圖／記者趙禕攝）

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「玫瑰精油貓砂」3包399元！快幫主子準備

ET快訊
能牽手走一輩子「3對星座CP」出爐　第1名剛認識頻率就對了
盤腿、翹腳都易水腫！醫：壓5秒↑不回彈「小心腎衰竭」　4動作
抖音瘋「這一物」煎雞肉　美FDA警告：器官恐受損
李易峰獲釋短片瘋傳！　「低頭快步回公司」
《哭聲》男星酒駕被捕！「已達吊銷駕照程度」居民報警逮人
吳淡如喝57度烈酒「隔天嘴巴超痛」　一摸竟出現大硬塊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

禮樂和鳴　儒行雙城　上海孔子文化節開幕

交往3年準備結婚！長髮妹做檢查「沒有子宮」　醫生：她是男的

傳為黃帝栽種！陸5000歲古樹僅5株全在陝西　種子曾上太空

北京點頭恢復「4省1市」赴澳門旅行團　每日入境人次或可重上4萬

新手爸「保鮮膜包頭」狂親女兒！　人妻揭原因：怕細菌傳染

沒人相信iPhone 14會賣不出！陸黃牛慌了　路邊擺地攤虧本求售

掏4萬5為女兒全班換桌椅！他反被罵「很煩這樣的家長」　無奈回應

陸網傳「打科興疫苗患肺結節」引恐慌　專家否認：二者無密切關係

王毅出席聯合國辯論　強調「只有完全統一，台海才能真正和平」

港人來台定居門檻變高？　律師揭投審會考量：舊觀念不適用了

峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會

費德勒淚別生涯最終戰　拉沃盃聯手納達爾惜敗

日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

萌妹見爸爸吃飯配啤酒　碎念模式教訓：亂亂喝

婦逆向跨雙黃線撞吊車　竟提告索賠13萬！

媽問3歲女兒「胎內記憶」　她曝：我只選把鼻沒選妳

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

正宮開撕許仁杰：慾望會使人犯錯！　他「謝謝妳的付出」安排律師溝通

禮樂和鳴　儒行雙城　上海孔子文化節開幕

交往3年準備結婚！長髮妹做檢查「沒有子宮」　醫生：她是男的

傳為黃帝栽種！陸5000歲古樹僅5株全在陝西　種子曾上太空

北京點頭恢復「4省1市」赴澳門旅行團　每日入境人次或可重上4萬

新手爸「保鮮膜包頭」狂親女兒！　人妻揭原因：怕細菌傳染

沒人相信iPhone 14會賣不出！陸黃牛慌了　路邊擺地攤虧本求售

掏4萬5為女兒全班換桌椅！他反被罵「很煩這樣的家長」　無奈回應

陸網傳「打科興疫苗患肺結節」引恐慌　專家否認：二者無密切關係

王毅出席聯合國辯論　強調「只有完全統一，台海才能真正和平」

港人來台定居門檻變高？　律師揭投審會考量：舊觀念不適用了

全國製茶技術競賽結果出爐　新北青農囊括半數獎項

能牽手走一輩子「3對超甜星座CP」出爐！第1名剛認識頻率就對了

南投9成社區活動中心和老人會館無AED　縣府：3至4年內全面裝設

米蘭時裝周／FERRAGAMO、BALLY換設計師後首秀驚艷時尚迷！成功擺脫老牌印象

周玉蔻告白「我就愛阿中」！釣出柯文哲本人神回　萬人朝聖笑瘋

「難忘經典嘟福對決」　郭郁政找偶像合照好滿足

李易峰獲釋短片瘋傳！　「低頭快步回公司」粉絲哽咽打氣：加油

求職者到場就喊「預支1萬元」！面試官見附加條件氣炸：我很好騙？

這樣煮太危險...抖音瘋「這一物」煎雞肉　美FDA警告：器官恐受損

交男友要過五月天阿信這關？　琳誼親揭真相...公開感情狀態！

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

大陸熱門新聞

他掏4萬為女兒全班換桌椅　反被網友罵

iPhone14賣不出！黃牛擺地攤求售

新郎邀一起坐下吃…司儀信了

穿「超高衩」比賽挨批　美少女親回

航空學校女師邊上課邊啪啪！2分鐘嬌喘大放送

3歲童玩「踩肚皮」遊戲　害爸爸脾臟破裂

爸爸煮熟寵物蟹　要求2兒子吃掉

廣東高架橋巨大鋼梁崩落　壓爛貨車1人受傷

遊客下黃山如慢版《屍速列車》

準備結婚！長髮妹做檢查沒有子宮

5000歲古樹全在1地　傳為黃帝栽種

港人定居門檻變高？律師揭原因

他借錢抖內直播主　老婆慘賣房賣車

王毅：只有統一，台海才能和平

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

是你嗎？全聯開出2百萬發票特獎

台賽車神聽到廖老大：我們是專業的

淡水這所私大「停招邊緣」　房東租不出去

諾盧開眼轉中颱！超大豪雨淹水警戒縣市曝

統一發票7、8月千萬特別獎號碼出爐

Sandy「正面孕肚照」首曝光！

他掏4萬為女兒全班換桌椅　反被網友罵

浴室矽利康發霉！網曝神招：一晚就有效

童顏巨乳直播主被控賣淫「射好射滿」　判決出爐

巨蜥「身高跟小孩一樣」突現窗外

快訊／吳姍儒挺5月孕肚首現身！ 「超不科學狀態」曝光…全場嚇傻

快訊／7-11開出3張千萬發票

遊戲實況主爆偷吃女粉人妻！綠帽夫提告結果曝

劉芯彤「全裸泡湯照」被尪傳群組

iPhone14賣不出！黃牛擺地攤求售

更多

最夯影音

更多
峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會

峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會
費德勒淚別生涯最終戰　拉沃盃聯手納達爾惜敗

費德勒淚別生涯最終戰　拉沃盃聯手納達爾惜敗

日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面