禮樂和鳴　儒行雙城　上海孔子文化節開幕

記者趙禕/上海報導

以「禮樂和鳴，儒行雙城」為主題的2022年度上海孔子文化節，今天在上海嘉定孔廟開幕；分別設在上海和台北的會場透過視訊直播，隔著海峽在雲端雙城聯動，同聲相應，共同唱誦儒家經典、傳承中華文化。

▲2022年度上海孔子文化節透過視訊在上海、台北同步開幕。（圖／記者趙禕攝）

本屆上海孔子文化節將以「崇德尚文篇」、「儒韻和風篇」、「風雅怡人篇」三大主題舉辦一系列活動，包括「閱讀走進如常生活」系列活動、「青少年學《論語》書畫作品創作大賽」、「明徹四時千尋江南」公共文化藝術展、書法家朱曉東《漫談周禮與商周青銅器》的明倫文化講堂、上海大學中外學生體驗中華優秀傳統文化活動、「文薈茶話」特色茶藝誦讀體驗活動、小學生開筆禮等，同時還將邀請五湖四海的手藝人打造一場富有藝術氣息的市集，彙集嘉定特色農產品等好物直送市民手中。

開幕儀式由上海市台辦副主任陽禮華、上海市嘉定區委常委宣傳部部長顧惠文、上海市嘉定區委常委唐曉林、上海市台協常務副會長也是嘉定區工委會主委李錦漳、上海市嘉定區文旅局局長姚偉、上海市嘉定區嘉定鎮街道党工委書記徐嶸等人點化杏花，點亮杏冠，點開杏壇，共同啟幕。

▲出席嘉賓共同啟動孔子文化節系列活動。（圖／記者趙禕攝）

中共嘉定區委常委唐曉林表示，兩岸同胞同受中華文化滋養哺育，具有共同的文化基因和價值理念。希望以「禮樂和鳴，儒行雙城」為主題，進一步深化和鞏固兩岸同胞同根同源的文化傳承，在展示中華優秀傳統文化神韻魅力的同時，暢通兩岸文化交流的橋樑，敞開交流的心靈，讓文化多彩，讓民心互通，攜手共鑄中華民族偉大復興。

▲中共嘉定區委常委唐曉林。（圖／記者趙禕攝）

在台北分會場，台北市議員秦慧珠表示，上海市跟台北市這些年來在文化、經貿、教育方面有許多互動，孔子文化節是其中有成就而且重要的項目。幾千年來每一個中國人受到孔子文化深厚的影響，比如孝順父母、與朋友相處，以及「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」這樣對社會工作、社會福利、社會服務形成重要標準的理念。兩岸透過孔子文化節交流紀念孔子，對中華文化非常有貢獻。

▲台北市議員秦慧珠。（圖／記者趙禕攝）

大陸全國台企聯會長李政宏透過視訊表示，中華文化是兩岸同胞的根和魂，作為中華文明的傳承者，全國台企聯願與兩岸各界有識之士攜手，進一步加強經貿文化交流，共同傳承和弘揚中華優秀傳統文化，增進兩岸同胞的文化認同、民族認同，建設共同精神家園，推進祖國和平統一進程，助力中華民族偉大復興。

▲大陸全國台企聯會長李政宏。（圖／記者趙禕攝）

今天的開幕式規劃了詩、禮、樂三大篇章，以漢唐古典舞《玉人舞》拉開序幕之後，有包括來自上海和台灣8位嘉賓分別誦讀和闡述《詩經》名篇名句的人文閱讀短視頻《我們的詩》、來自台灣的舞蹈藝術家李偉淳獻演舞蹈《問禮》展示禮樂在中華文明中的世代傳承和生生不息、還有詩經聯唱《風雅頌》等精彩表演。

▲今天開幕儀式上的表演《玉人舞》。（圖／記者趙禕攝）

▼來自台灣的舞蹈藝術家李偉淳獻演舞蹈《問禮》。（圖／記者趙禕攝）



▲▼來自兩岸的嘉賓分別誦讀和闡述《詩經》名篇名句。（圖／記者趙禕攝）



▼詩經聯唱《風雅頌》。（圖／記者趙禕攝）

活動在鐘鼓聲中，以台北孔廟祭典上八佾舞表演視頻為背景，兩岸雲端同步表演莊嚴肅穆的八佾舞，展示中華修身習禮文化，並在演出者齊聲誦唱「儒行雙城 天下大同」聲中點燃全場高潮氣氛。

▲▼兩岸雲端同步表演八佾舞，並齊聲誦唱「儒行雙城 天下大同」。（圖／記者趙禕攝）

舉辦上海孔子文化節活動的上海嘉定孔廟始建於宋朝嘉定十二年（西元1219年），因為「規制崇宏，甲於他邑」而有吳中第一之稱；七百多年來整修、重建、增建了70多次。現在是中國科舉博物館，介紹中國科舉制度歷史，科考過程，還有很多狀元進士的試卷。裡面還有一條碑廊，將歷年收集的歷代書畫家的書法藝術、碑刻等嵌於壁間，包括黃庭堅、文徵明等的珍貴手跡，具有重要的史料價值。

▲▼上海嘉定孔廟。（圖／記者趙禕攝）